Этот город способен поражать, восхищать, возмущать и заставлять скептически усмехаться. Единственное, чего не умеет Йошкар-Ола, — оставлять равнодушным. Столица республики Марий Эл — город с непривычным русскому уху названием — из провинциального «захолустья» в последнее десятилетие уверенно превращается в туристический центр региона.

Что посмотреть в Йошкар-Оле самостоятельно за один день? Куда сходить обязательно? И что привезти из путешествия на память и в подарок? Журналист ФАН удивлялся непривычному облику старинного русского городка, в котором смешались времена, стили и эпохи.

Старинная и молодая Йошкар-Ола

Если оценивать возраст города, то он вполне почтительный. Основана Йошкар-Ола была более 400 лет назад. Изначально служила крепостью, потом защитное назначение потеряла и постепенно превращалась в настоящий «медвежий угол», о котором Николай Гоголь нелестно отзывался в «Мертвых душах»: другая тюрьма и «почище будет».

Таким «медвежьим углом» красный город (так переводится название Йошкар-Ола со старинного луговомарийского языка) оставалась долго. Ничего особенно не изменилось и в советское время, даже когда сюда был перенесен административный центр республики. Да, здесь появились административные здания, музеи, даже несколько театров. Но дух «провинциальности» оставался неискоренимым. Для туриста не было ровным счетом ничего интересного, несмотря на то, что в 1990 году Йошкар-Оле присвоили статус исторического города. Но в этом статусе он пробыл всего 20 лет — в 2010 году его забрали.

В принципе, на этом в туристической привлекательности региона можно было и поставить точку. Но все произошло с точностью до наоборот. Принятая в начале 2000-х годов программа «комфортной городской среды», в отличие от большинства российских регионов, оказалась ориентированной не на благоустройство дворов и ремонт внутриквартальных дорог, а на создание совершенно нового облика Йошкар-Олы.

Центр в последние 10-12 лет буквально построили с нуля. И строили, совершенно не стесняясь заимствовать знаменитые достопримечательности со всего света. Так небольшой российский городок приобрел черты знаменитых международных туристических центров. Амстердам, Москва, Венеция — чего только здесь не увидишь. Берега реки Малая Кокшага обросли аккуратными домиками с цветными фасадами и настоящими замками. А количество памятников, расположенных здесь повсюду, в итоге оказалось самым большим на «душу населения» в России.

Главные достопримечательности Йошкар-Олы – фото и описание

Когда город начал преображаться, а в его центральной части стали появляться то немецкий замок, то Дворец дожей, кто только не злорадствовал на эту тему. Йошкар-Олу стали называть столицей архитектурных подделок, а на туристических форумах писали о возведении Кремля в «незапамятном» 2009 году.

На все эти усмешки и подколки сами йошкар-олинцы отвечали, что только рады преображению города. Чем ходить по серым улицам да «радоваться» мрачноватой советской архитектуре, они совсем не против наслаждаться милыми разноцветными домиками в европейском стиле. А такого разнообразия достопримечательностей на столь компактной площади нужно еще поискать. Более того, все это великолепие жители не просто наблюдают. Замки, кукольные домики и «старинные» особняки выполняют вполне практичные функции: где-то находится детская художественная школа, где-то загс, в других — городские управления. В общем, вся эта красота используется по вполне целевому назначению. А комфортная городская среда стала еще и невероятно оригинальной.

Привлекательность знакомства с городом состоит еще и в том, что все красивые и интересные места в Йошкар-Оле расположены вполне компактно. Чтобы их обойти, хватит одного дня. В этом городе принято медленно гулять, внимательно смотреть по сторонам и много-много фотографироваться. И каждый кадр из разных «культур и эпох» сохранит яркие воспоминания.

Чтобы посмотреть все памятные места в Йошкар-Оле, начинайте экскурсию с Успенской улицы, расположенной недалеко от железнодорожного и автовокзала.

Успенская улица

Одна из самых живописных городских улиц с современной застройкой, в которой гармонично сочетаются венецианский и византийский стили. Прогуливаясь здесь, туристы обращают внимание на аккуратные «европейские» здания в два-три этажа, а с другой стороны улицы — неожиданный здесь Успенский собор с голубыми куполами и звонницей.

Здесь же находится Дом правительства, тоже в византийском стиле, рядом с которым разбит красивый сквер. Можно отдохнуть на лавочке и отправляться дальше к Ленинскому проспекту.

Площадь Оболенского-Ноготкова

Она следующей встретит вас по пути. Одна из главных городских достопримечательностей, площадь новой постройки выдержана в эффектном венецианском стиле. В самом ее центре строит памятнику Ивану Оболенскому-Ноготкову, которого считают основателем города. В XVI веке он прибыл сюда по поручению царя Федора Иоанновича и заложил крепость. Монумент солидных размеров, высотой шесть метров, выглядит эпично. Он установлен практически напротив Национальной художественной галереи, здание которой вполне может смутить неготового к такому смешению стилей и эпох туриста.

Национальная галерея похожа на средневековый венецианский замок. Ее фасад украшен курантами, которые каждый час демонстрируют настоящее «кукольное» представление. В саму галерею, конечно, можно зайти и осмотреть собрание картин. А еще — совершить виртуальную экскурсию по Русскому музею изобразительных искусств, которая позволяет жителям и гостям города в интерактивном режиме знакомиться с работами художников с мировым именем.

Вход в галерею украшает копия Царь-пушки с ядрами, аккуратно сложенными перед ней. Памятник не в натуральную величину, он ровно в два раза меньше оригинала. Но выглядит монументально, плюс служит отличной фотозоной.

Йошкин кот

Отправляясь дальше по Ленинскому проспекту, вы дойдете до скульптуры, ставшей символом города. Йошкин кот появился от популярного выражения «Ешкин кот». А так как в России всего один город и называется на «йо», идея прижилась и даже обросла забавными подробностями.

Говорят, с котиком, вальяжно развалившимся на лавке, обязательно нужно поговорить. Только сначала — почесать его за ушком, затем погладить нос и только после этого шепнуть на ухо свое самое заветное желание. Потом, конечно, нужно сфотографироваться с котом в обнимку, но это если получится. Котейка всегда окружен туристами, и подобраться к нему не так-то просто.

Бульвар Чавайна

Протяженная пешеходная улица названа в честь поэта, которого считают основоположником марийской литературы. Она привлекательна тем, что здесь много зелени и лавочек, и найти место для отдыха не так уж сложно. Плюс по пути можно полюбоваться фонтами и определиться с дальнейшим направлением прогулки. Заканчивается бульвар Чавайна городским парком отдыха, который спасет положение, если вы переживаете о том, куда сходить в Йошкар-Оле с детьми.

А если свернуть с него ровно посередине — там, где виднеется большая красная башня, — вы выйдете на Площадь республики и пресвятой Девы Марии. Такое необычное название получила еще одна яркая городская достопримечательность.

Площадь республики и пресвятой Девы Марии

Просторная, застроенная современными зданиями площадь будто переносит в другую эпоху. К ней подходит район Архангельская слобода, сплошь застроенный двухэтажными домами в старинном европейском стиле, с забавными фигурками животных на фасадах. На самой площади возвышается Благовещенская башня, которую венчают куранты — копия кремлевских. На башню можно подняться и осмотреть окрестности: Архангельскую слободу, которая особенно эффектно выглядит именно с высоты, а также Итальянский парк с прекрасными аллеями, клумбами, прогулочными зонами.

Украшает площадь и величественный собор, построенный по образу храма Спас на Крови в Санкт-Петербурге. В центре ее установлен фонтан со скульптурой архангела Гавриила. От площади можно свернуть в Итальянский парк, чтобы насладиться его красотами или в сторону набережной Амстердам. До нее здесь — рукой подать.

Набережная Амстердам

Считается, что именно с нее нужно начинать знакомство с Йошкар-Олой, однако, если сразу направиться к набережным (их в городе три), все остальные достопримечательности останутся не у дел. Уж больно хороши они, раскинувшиеся по обоим берегам реки Малая Кокшага.

Амстердам — это практически копия знаменитого европейского города. Очаровательные кирпичные домики тянутся вдоль благоустроенной набережной, чередуясь с многочисленными памятниками. В другую сторону начинается Воскресенская набережная, где тоже любят прогуливаться туристы и горожане. Но чаще всего с Воскресенской набережной гости города устремляются на набережную Брюгге, которая с другой стороны реки выглядит картинной и даже кукольной.

Набережная Брюгге

Она тянется от Театрального моста до улицы Войнов-интернационалистов и сплошь застроена домиками во фламандском стиле. В каждом из них работает министерство или управление. Но, несмотря на скучную «начинку», здесь очень любят бывать туристы и жители города. Лучшего места для фотосессий не найти!

В 2011 году здесь появился памятник императрице Елизавете, скачущей на коне. Здесь же находится городской дворец бракосочетания — настоящий замок с башенками и красными кирпичными стенами. По набережной рассредоточены интересные скульптуры: Грейс Келли с принцем Монако поздравляют новобрачных, Петр с Февроньей желают любви и верности...

Дальше по набережной находится театр кукол — тоже в замковом стиле. А заканчивается набережная Патриаршей площадью с интересным зданием, на котором установлены часы «12 апостолов». Здесь каждый час происходит необычное представление: шествие 12 фигур Христа и апостолов, которые перемещаются по фасаду на радость зрителям.

Царевококшайский кремль

Еще одна яркая достопримечательность Йошкар-Олы, которую стоит увидеть в любое время года. Построен кремль был недавно, в 2009 году, но не на «пустом месте», а именно там, где когда-то были выстроены деревянные стены оборонительной крепости. Современный кремль получился куда масштабнее, чем старинный. У него четыре грозные башни, толстые стены, внутри выполнен большой парк — уютный сквер с лавочками и несколькими выставками истории города под открытым небом.

Что привезти из Йошкар-Олы в подарок

При выборе сувениров, конечно, стоит ориентироваться на современный имидж города. Так как его символом признан Йошкин кот, котеек в виде фигурок, брелоков, магнитиков и кружек с тематическими принтами великое множество во всех сувенирных лавках. Компанию котам составляют и другие зверюшки: мишки, лисички, совы, лоси, зайцы. Все они включены в разношерстное «Йошкино семейство» и имеют право претендовать на звание отличного сувенира.

Кроме них здесь принято покупать эко-товары, например, деревянные расчески («чесала») и сумки из натуральной пряжи. Решая, какой сувенир привезти из Йошкар-Олы, обратите внимание на чайные наборы местного производства с добавлением смородины, имбиря, трав и местный мармелад под звучным названием «Вкус Йошки» из фруктов и ягод. Гастрономические сувениры дополняют марийские сыры, конфеты «Вечерняя Йошкар-Ола» и травяные бальзамы в керамических бутылках.