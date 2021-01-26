Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Актриса Екатерина Климова опубликовала видео из душа

1 726

Актриса Екатерина Климова опубликовала видео из душа

Москва, 26 января. Актриса Екатерина Климова решила показать поклонникам, как она провела свой день рождения. Знаменитость поделилась смелыми кадрами из душа.

На своей странице в Instagram Климова, которая 24 января отметила 43-летие, поделилась необычным видео. Артистка в подробностях показала свой день, начиная с самого подъема с постели. На кадрах актриса чистит зубы, принимает душ, завтракает и выбирает наряд. В итоге Климова надевает удобный спортивный костюм и выходит на улицу. После этого показано, как актриса заходит домой, а ее дети бегут к ней с воздушными шариками и поздравляют с днем рождения.

«День рождения — прекрасный повод для обнуления, для восприятия своего новолетия и нового дыхания», — написала под роликом актриса.

Екатерина Климова поблагодарила свою мать за подаренную жизнь и выразила признательность поклонникам за их любовь. Подписчики поздравили артистку со знаменательной датой и похвалили ее видео.

«Смотрела, и мурашки по коже прям»;

«Пусть ваша красота не угасает, а ваш талант остается совершенным»;

«Катенька, радость вы наша, всегда улыбаюсь, когда вижу вас! С праздником всех ваших родственников и детей!» — написали комментаторы.

По мнению многих поклонников, Екатерина Климова совсем не выглядит на свой возраст. Недавно артистка показала фото без макияжа, на котором она стала похожа на ровесницу 18-летней дочери.

Новости партнеров