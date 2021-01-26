Ведьма разобрала «по косточкам» кандидатов на роль мужа Ольги Бузовой

Самым лучшим из неподходящих для телеведущей Ольги Бузовой женихов можно назвать певца Прохора Шаляпина. Он стал бы «нежданчиком» для публики. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Она рассказала, чем не подходят девять из десяти кандидатов на роль мужа певицы и телеведущей из списка, составленного главной свахой страны Розой Сябитовой.

«Начнем с того, что Ольге не нужен мужчина для каких-то любовных отношений, чтобы строить семью, рожать детей. Ее интересует дальнейшее успешное развитие своей карьеры. Ей важно оставаться на высоте, становиться все лучше и лучше, а денег чтобы прибавлялось больше и больше. Семейная жизнь застопорит все эти дела», — сообщила эксперт.

Далее Алена Полынь рассмотрела остальных участников топ-10.

«Гарик Харламов тоже интересная кандидатура, хотя и не так, как Филипп Киркоров. У юмориста нет тех качеств, и он не был мужем Аллы Пугачевой. Для пиара он тоже подойдет. Вокруг его персоны сейчас крутится много информации в медиа, поэтому он может подтянуть новую публику, которая заинтересована именно его личностью», — сказала собеседница ФАН.

На третьем месте ведьма посчитала возможным разместить певца Прохора Шаляпина.

«Да, интересная персона. Дело в том, что ему постоянно нужен пиар. Он все время где-то тусуется и делает информационные вбросы, чтобы на него обратили внимание. Достаточно яркий, неоднозначный молодой человек. Он вполне подходит в качестве «нежданчика» для публики, чтобы все удивились такому выбору Ольги», — отметила она.

Звездный стоматолог Антон Криворотов, фигурист Дмитрий Соловьев и футболист Федор Смолов, по мнению ведьмы, имеют недостаточно высокую узнаваемость в пространстве медиа. Совершенно неподходящими в плане энергетики кандидатами на роль мужа певицы оказались певец, телеведущий Родион Газманов и блогер, рэпер Моргенштерн. Тиктокер же Илья Милохин, по ее словам, и вовсе «не та история».

Даже обладателю многомиллионной аудитории, скандально известному блогеру Николаю Соболеву ведьма не оставила шансов на руку и сердце певицы.

«Не Олина история. Он тоже блогер. Они оба прошли схожий путь, набирали подписчиков, поднимались к славе. Сейчас ей нужно что-то новое», — подытожила эксперт.

Ранее Алена Полынь рассказала Федеральному агентству новостей, как Ольга Бузова сможет стать Примадонной вместо Аллы Пугачевой.