Будущий истребитель МиГ-41 ВКС России станет самым уникальным в мире

Технологии, примененные при разработке нового российского истребителя дальнего перехвата, а также новый комплекс вооружения позволят МиГ-41 занять лидирующее место в мире. Эксперты рассказали ФАН о характеристиках и особенностях нового истребителя.

На днях госкорпорация «Ростех» сообщила о начале опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДП — перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата МиГ-41. Это означает, что «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» закончила так называемый бумажный этап работ и приступает к воплощению нового истребителя в металле.

Полные характеристики МиГ-41 по понятным причинам держатся в секрете, однако военный эксперт Алексей Леонков уверен: имеющаяся информация уже позволяет говорить о том, что истребитель дальнего перехвата станет уникальным самолетом.

«МиГ-41 должен будет продемонстрировать следующий этап развития отечественного самолетостроения. Он должен развивать скорость до четырех чисел Маха и иметь боевой радиус до полутора тысяч километров. И это по многим показателям превышает возможности его предшественника МиГ-31», — утверждает собеседник ФАН.

По замыслу авиаконструкторов, новый самолет заменит легендарный высотный истребитель-перехватчик МиГ-31. Разработанный в конструкторском бюро ОКБ-155 в 1970-е годы самолет стал первым советским истребителем четвертого поколения. Обладая скоростью в три тысячи километров в час, МиГ-31 настигал любой самолет, стоявший на вооружении в армиях США и Европы. Истребитель мог охотиться и сбивать даже американские крылатые ракеты.

Однако ресурс этой прекрасной машины далеко не бесконечен, поэтому ему нужна замена. Таким преемником и должен стать Миг-41.

По мнению члена экспертного совета при коллегии ВПК России Виктора Мураховского, при строительстве нового истребителя будут использованы самые современные материалы, в том числе титан.

«Новый перспективный истребитель дальнего перехвата потребует изготовления множества титановых и других жаропрочных деталей для фюзеляжа. И в этом нам поможет то, что в России восстановлено производство титанового центроплана для Ту-160М», — пояснил Мураховский.

Из открытых источников известно, что МиГ-41 сможет применять весь спектр вооружения, которое существует на данный момент и будет создано в перспективе. Как считает Алексей Леонков, улучшенные характеристики истребителя позволят оснастить его и новейшими российскими ракетами.

«Подобного рода авиационный комплекс будет оснащен современными комплексами вооружения. Я не удивлюсь, если в состав этого вооружения войдут ракеты, которые будут использовать технологии управляемого гиперзвука», — утверждает военный эксперт.

Еще один козырь новой российской разработки — возможность уничтожать цели, находящиеся на околоземной орбите. Высокая скорость и энерговооруженность позволят МиГ-41 выходить на достаточно большую высоту: по мнению Леонкова, это более 30 километров, — а новые ракеты смогут уничтожать спутники вероятного противника.

«Вполне возможно, что в своем арсенале новый истребитель будет иметь противоспутниковые ракеты. Как раз спутниковым группировкам нашего вероятного противника будет уделяться особое внимание, так как они будут обеспечивать информацией войска в будущих войнах, — считает Леонков. — Поэтому эти ракеты будут разрабатываться вместе с истребителем дальнего действия».

Разработчики нового истребителя дальнего перехвата намериваются оснастить самолет самым современным навигационным оборудованием и системой искусственного интеллекта. По словам Виктора Мураховского, благодаря этому МиГ-41 можно будет использовать как в пилотируемом, так и в беспилотном варианте.

«Такие технологии сейчас отрабатываются на беспилотнике «Охотник», а вообще, это тенденция общемировая. В передовых странах самолеты шестого поколения — опционально пилотируемые или беспилотные. Опционально пилотируемые — это когда пилот используется, но для некоторых ситуаций кабина пилота, как модуль, снимается, а вместо нее дополнительно ставится вооружение и оборудование», — поясняет Виктор Мураховский.

Подобная многогранность, если можно так охарактеризовать новые качества МиГ-41, позволит использовать истребитель-перехватчик для уничтожения целей в самых защищенных объектах вероятного противника. Как считает Леонков, для будущего самолета разрабатывается даже специальная тактика действия.

«В беспилотном варианте будет осуществляться интересная связка пилот-беспилотник, когда дроны выступают в качестве передового авангарда в случаях действия в зонах, которые имеют сильную противоракетную и противовоздушную оборону», — утверждает Алексей Леонков.

По словам авиаконструкторов, МиГ-41 не будет глубокой модернизацией легендарного перехватчика МиГ-31. Это будет совершенно новый авиационный комплекс, сохранивший главное преимущество своего предшественника — скорость.