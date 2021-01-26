Почему правнук королевы Елизаветы не получит титула

Лондон, 26 января. Племянница принцессы Анны Евгения совсем скоро впервые станет мамой. Такой исход событий не может не радовать, но у самой принцессы есть все основания обижаться на родственницу. Ведь как только малыш Евгении придет в этот мир, самой Анне придется спуститься на ступеньку ниже в очереди к престолу. Такая несправедливость может расстроить любого, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к королевской семье. Подробнее — в материале 7days.

Если бы Анна обиделась, ее можно было понять, ведь она признана самым активно работающим членом королевского семейства. Она выполняет обязанностей в разы больше, чем даже сама королева Елизавета. Но этого не произойдет, и вот почему.

Дело в том, что Анна родилась в 1950 году, когда в Великобритании действовал принятый ещё в XVIII веке закон о преимущественном праве наследников исключительно мужского пола. Причем не имело абсолютно никакого значения, в какое время родились юноши. Таким образом, внучка Елизаветы находится по иерархии ниже, чем ее младшие братья Эндрю и Эдвард. И несмотря на изменение данного закона в 2013 году, порядок престолонаследия по-прежнему определяется по старшинству, а значит, ее положения это не изменит. На данный момент она занимает аж 14-ю позицию возможного престолонаследия, уступая Чарльзу, Уильяму с его детьми, Гарри с его сыном, Эндрю и его дочерям, а также Эдварду с его дочкой и сыном. После рождения сына Евгении Анна станет 15-й.

Интересно, что и ребенок Евгении, родившись, не сможет стать принцем. Исключением может стать личное желание Елизаветы присвоить ему какой-либо статус. Ведь королевские титулы наследуются только по мужской линии.

Впрочем, Евгению это не расстроит. Она, как и ее сестра Беатрис, предпочитает независимость от обязанностей члена королевской семьи. Ее выбор — жить на собственные средства и, скорее всего, она и сама бы отказалась от титула ребенка, даже если он был ему положен. Так, например, поступили принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от титулования своего сына Арчи.