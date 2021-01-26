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Почему правнук королевы Елизаветы не получит титула

Правнук королевы Елизаветы не получит титула

Лондон, 26 января. Племянница принцессы Анны Евгения совсем скоро впервые станет мамой. Такой исход событий не может не радовать, но у самой принцессы есть все основания обижаться на родственницу. Ведь как только малыш Евгении придет в этот мир, самой Анне придется спуститься на ступеньку ниже в очереди к престолу. Такая несправедливость может расстроить любого, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к королевской семье. Подробнее — в материале 7days.

Если бы Анна обиделась, ее можно было понять, ведь она признана самым активно работающим членом королевского семейства. Она выполняет обязанностей в разы больше, чем даже сама королева Елизавета. Но этого не произойдет, и вот почему. 

Дело в том, что Анна родилась в 1950 году, когда в Великобритании действовал принятый ещё в XVIII веке закон о преимущественном праве наследников исключительно мужского пола. Причем не имело абсолютно никакого значения, в какое время родились юноши. Таким образом, внучка Елизаветы находится по иерархии ниже, чем ее младшие братья Эндрю и Эдвард. И несмотря на изменение данного закона в 2013 году, порядок престолонаследия по-прежнему определяется по старшинству, а значит, ее положения это не изменит. На данный момент она занимает аж 14-ю позицию возможного престолонаследия, уступая Чарльзу, Уильяму с его детьми, Гарри с его сыном, Эндрю и его дочерям, а также Эдварду с его дочкой и сыном. После рождения сына Евгении Анна станет 15-й.  

Интересно, что и ребенок Евгении, родившись, не сможет стать принцем. Исключением может стать личное желание Елизаветы присвоить ему какой-либо статус. Ведь королевские титулы наследуются только по мужской линии. 

Впрочем, Евгению это не расстроит. Она, как и ее сестра Беатрис, предпочитает независимость от обязанностей члена королевской семьи. Ее выбор — жить на собственные средства и, скорее всего, она и сама бы отказалась от титула ребенка, даже если он был ему положен. Так, например, поступили принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от титулования своего сына Арчи.  

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