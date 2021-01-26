Аналитики рассказали о противоречивых факторах на рынке нефти

На рынок нефти действуют противоречивые факторы, к таким выводам пришли аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Как считают аналитики, цены на нефть последние дни остаются в диапазоне 54,5-56 долларов. В моменте торговля идет у отметки 55,6-55,7 доллара за баррель. Отмечается, что на рынок действуют противоречивые факторы.

«С одной стороны, есть сделка ОПЕК+, условий которой страны — члены альянса достаточно твердо придерживаются, регулируя тем самым уровень предложения нефти (плюс добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией в феврале-марте). Это поддерживает котировки нефти на высоком уровне», — пояснили аналитики издания.

С другой стороны, заметили эксперты, локдауны в разных странах продлеваются, растут заражения в Китае (хотя и в небольшом количестве), повышается активность компаний США по добыче сланцевой нефти (что выражается в росте буровых установок, статистику которых еженедельно представляет компания Baker Hughes). Кроме того, эксперты и инвесторы ожидают развития событий по ядерной сделке Соединенных Штатов с Ираном, в результате возврата к которой на рынок может выйти дополнительное количество нефти.

«Таким образом, для дальнейшего роста котировок необходимы мощные стимулы, подтверждающие рост спроса на нефть (уменьшение ограничений из-за пандемии, массовая вакцинация), которых пока нет», — добавили аналитики издания.

В итоге, по мнению экспертов, в ближайшие дни более вероятно продолжение коррекции цен вниз, в диапазон 53-54 долларов за баррель.