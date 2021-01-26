Глава «Коммунистов России» рассказал, кому выгодны фейки о выносе Ленина из Мавзолея

Владимир Ленин даже после своей смерти не дает покоя агентам мирового империализма, усердно пытающихся опорочить имя вождя пролетариата. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.
Стало известно, что в апреле 2021 года Центральная избирательная комиссия России планирует протестировать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). После этого ряд Telegram-каналов и СМИ выбросили в медийное поле сообщение о том, что предметом проводимого ЦИК опроса якобы станет отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея на Красной площади. В самом Центризбиркоме на это немедленно отреагировали: так, его председатель Элла Памфилова заявила, что на голосовании «никаких провокационных вопросов, конечно, не будет».
«Все эти заявления о якобы необходимости «избавления» Красной площади от фигуры Владимира Ильича с его последующим захоронением и демонтажем Мавзолея инспирируются, как правило, неолибералами, которые люто ненавидят советский период нашей страны», — заметил Сурайкин.
По его словам, продуцируемые фейки имеют своей целью опорочить историческую память о самых славных годах российской истории.
«Кроме того, судьба останков Ленина никак не может относиться к компетенции Центральной избирательной комиссии, — рассудил политик. — Так что проведение ею соответствующего опроса среди населения страны было бы по меньшей мере странным.
Очевидно, что место имела спланированная провокация. В РФ есть ориентированные на Запад силы, которые используют все возможности, чтобы «плюнуть» в нашу историю. Мы, как настоящие коммунисты России, будем с этим бороться».
По мнению собеседника ФАН, принципиально важно сохранить тело вождя мирового пролетариата на Красной площади, поскольку тот стал одним из символов российской государственности.
«Кроме того, это икона для коммунистов по всему миру, — уверен Сурайкин. — Ленина уважают сотни миллионов, а то и миллиарды жителей планеты, для которых он без преувеличения является примером для подражания. Особенно много поклонников Владимира Ильича в России, что и неудивительно, поскольку он является нашим соотечественником».