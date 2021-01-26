Глава «Коммунистов России» рассказал, кому выгодны фейки о выносе Ленина из Мавзолея

Владимир Ленин даже после своей смерти не дает покоя агентам мирового империализма, усердно пытающихся опорочить имя вождя пролетариата. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Стало известно, что в апреле 2021 года Центральная избирательная комиссия России планирует протестировать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). После этого ряд Telegram-каналов и СМИ выбросили в медийное поле сообщение о том, что предметом проводимого ЦИК опроса якобы станет отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея на Красной площади. В самом Центризбиркоме на это немедленно отреагировали: так, его председатель Элла Памфилова заявила, что на голосовании «никаких провокационных вопросов, конечно, не будет».

«Все эти заявления о якобы необходимости «избавления» Красной площади от фигуры Владимира Ильича с его последующим захоронением и демонтажем Мавзолея инспирируются, как правило, неолибералами, которые люто ненавидят советский период нашей страны», — заметил Сурайкин.

По его словам, продуцируемые фейки имеют своей целью опорочить историческую память о самых славных годах российской истории.

«Кроме того, судьба останков Ленина никак не может относиться к компетенции Центральной избирательной комиссии, — рассудил политик. — Так что проведение ею соответствующего опроса среди населения страны было бы по меньшей мере странным. Очевидно, что место имела спланированная провокация. В РФ есть ориентированные на Запад силы, которые используют все возможности, чтобы «плюнуть» в нашу историю. Мы, как настоящие коммунисты России, будем с этим бороться».

По мнению собеседника ФАН, принципиально важно сохранить тело вождя мирового пролетариата на Красной площади, поскольку тот стал одним из символов российской государственности.