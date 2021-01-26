История Началовой не нонсенс: в Петербурге живет ребенок, зачатый после смерти отца

В Сети активно обсуждают историю скончавшейся певицы Юлии Началовой, которая якобы уже после своей смерти стала мамой. Врачи-репродуктологи уверяют — случай не уникальный, главное — чтобы сданный родителем биоматериал хорошо сохранился и был пригоден для оплодотворения. Корреспондент ФАН нашел одного из первых в стране, кто был зачат и появился на свет уже после смерти родителя.

Мальчика из пробирки зовут Егор. Он живет в Петербурге вместе со своей бабушкой Наталией Климовой. Сейчас ему 11 лет, на свет он появился спустя почти год после смерти своего отца — сына Наталии Климовой. По мистическому совпадению акушер обещал ему родиться в день смерти своего папы.

Петербурженка Наталия Климова до сих пор не может забыть, как в ее жизни началась череда потерь: один за другим уходили родные и близкие ей люди. Брат погиб в автокатастрофе, умерли муж и мама, скончались бабушка и близкие подруги. К 50 годам у женщины не осталось практически ни одного родного человека. Онкология поставила под угрозу жизнь и родного сына Артема.

«У меня не осталось ни одного родного человека, которому можно было позвонить и спросить, как дела. Остался только отец, которому сейчас больше 80 лет. Вообще, я из очень большой семьи, и для меня это была катастрофа. Страшно, когда человек оказывается в полном одиночестве. Я очень хорошо знаю ощущение потери всех категорий родственников. Честно вам скажу — у меня внутри «хиросима». Внутри я ничего не ощущаю — выжженное поле», – рассказала корреспонденту ФАН Климова.

Последней каплей для Наталии стала болезнь сына. Студент-медик Артем Климов заболел онкологией. Это стало ударом, но и в этой беде она не опустила руки. Наталия говорит, что никогда не жила бедно и могла позволить себе многое. Однако, когда заболел сын, на его лечение ушло почти все, что было заработано в течение жизни. Когда Наталия выбирала для сына лучших врачей и находила лучшие в мире лекарства, об этом, конечно, не думала. Со слезами на глазах спустя 10 лет она вспоминает последние дни, проведенные вместе с Артемом в больничной палате.

«Профессор как-то вышел и сообщил, что плохи дела — ремиссия не наступает. Говорит, наверное, мы вашего сына не спасем. Артем меня ждал каждый раз, когда я выходила из кабинета доктора и говорил мне: «Мам, ну чего ты все время плачешь? Ну умру я, но у меня же есть замороженная сперма — сделаешь ребеночка. И будет у тебя еще один ребенок». Когда он это говорил, конечно, сам не верил в свои слова — к смерти он был не готов», — вспоминает собеседница.

В октябре 2009 года врачи приняли решение ввести Артема в искусственную кому. Пациент уже не мог самостоятельно дышать из-за тяжести заболевания. Матери обещали, что он проснется, но уже в последний момент один из врачей приговорил:

«Он уже не выйдет из этого состояния»

27 октября 2009 года Артем умер в больнице на руках своей матери. Она первая, кто увидел прямую линию на медицинских приборах. Момент остановки сердца сына и страшные переживания позволили ей найти в себе силы идти дальше.

По завету Артема она вступила в наследство на сданный им биоматериал. Еще в начале болезни Артем, будучи медиком, понимал, что онкология даже с учетом выздоровления повлияет на репродуктивные способности его организма. Поэтому и принял решение сдать семя, чтобы с будущей женой потом завести детей.

Только теперь вместо него этим шансом воспользовалась Наталия. После долгих поисков суррогатной матери настал долгожданный момент — врачи использовали почти весь биоматериал. Последняя попытка оказалась успешной.

«У меня была задача — чтобы ребенок был как две капли воды похож на моего сына. Поэтому пришлось долго подбирать женщину, которая будет донором. Нашли и суррогатную маму, которая вынашивала ребенка. Все время беременности она жила у меня дома, я ее кормила и поила, настаивала только на правильном и полезном питании. Не обошлось, конечно, в нашей истории без мистики. По прогнозам гинекологов, малыш должен был появиться на свет ровно в тот день, когда не стало моего сына Артема», — вспоминала собеседница ФАН.

Правда, малыш родился раньше на один месяц. Днем 22 сентября 2010 года Наталия вместе с суррогатной матерью ехали домой, как вдруг начались схватки. По случайному совпадению на осмотр они попали в ближайший роддом — тот же, где Наталия рожала своего покойного сына Артема. В этих совпадениях сама героиня публикации видит историю перерождения своего сына. Подтверждением тому может служить и фото из домашнего архива Наталии, на которой слева — погибший от онкологии Артем, а справа его биологический сын — Егор.

По документам Наталия стала матерью Егора, в графе «Отец» свидетельства о рождении стоит прочерк. Но Наталья рассказывает ему об отце, они вместе пересматривают семейные альбомы и постоянно говорят о папе. Мальчик верит, что папа наблюдает за ним и помогает ему. Сейчас 11-летний Егор успешно учится в школе, последнюю четверть окончил на отлично. Вместе с Наталией они путешествуют по миру.

Сама Наталия рассказала в интервью корреспонденту ФАН, что в первые годы после появления Егора на свет ее массово осуждали. Священник местной церкви даже отказался провести таинство крещения, заявив, что это «ребенок загробного мира» и что все это противоестественно.

«Когда посторонние узнавали нашу историю, некоторые заявляли, что это не ребенок, а какое-то искусственное чудовище. Волна негатива не прекращалась долго, но до сих пор я стараюсь не говорить окружающим о нашей личной истории и не показываю Егора. Главное — чтобы ребенку не травмировали психику», — говорит Наталия Климова.

Героиня нашей публикации 11 лет назад после трагической потери всех родственников и родного сына Артема смогла снова стать матерью. Ей помогли сила духа, упорство, врачи и вера в саму себя. Сейчас единственным смыслом жизни для нее остается сын Егор. Мальчик знает всю правду о том, как он появился на свет и почему умер его папа. За исключением одного нюанса — его мама на самом деле по закону генетики является его родной бабушкой. Но и об этом Наталия Климова готова ему рассказать, но только немного позже.