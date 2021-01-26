Ведьма рассказала, как Ольга Бузова сможет стать примадонной вместо Пугачевой

Брак с певцом, актером, композитором и продюсером Филиппом Киркоровым позволит телеведущей Ольге Бузовой занять энергетическое место Аллы Пугачевой. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Собеседница прокомментировала известие о том, что самая знаменитая сваха страны — Роза Сябитова — представила топ-10 лучших кандидатов на роль мужа Ольги Бузовой. Первое место в рейтинге занял Филипп Киркоров.

«Насчет него, в качестве пиара для обоих, я бы согласилась с такой кандидатурой», — сообщила эксперт.

Ведьма объяснила, почему она считает певца самым достойным.

«Ольге нужен рядом человек, который помогал бы ее пиару, а называться он может как угодно — женихом, мужем. Киркоров подходит на эту роль. Они очень давно дружат. Симпатизируют друг другу. Так как ей не нужен муж для создания семьи, то для совместной рекламной кампании и привлечения внимания в интернете Филипп Киркоров на первом месте», — подчеркнула собеседница.

Создательница «империи сильнейших ведьм» обратила внимание и на еще одну существенную деталь.

«Есть второе важное качество, которого нет у других кандидатов из списка. Некоторое время он был мужем Аллы Пугачевой. Она — Примадонна российской эстрады. Можно по-разному относиться к творчеству певицы, но ее знают все. Соответственно, так как Ольга Бузова изначально хотела быть такой же примадонной, но не имела определенных вокальных талантов, то подобный брак позволит ей занять энергетическое место Пугачевой рядом с Киркоровым», — отметила собеседница.

Кроме того, ведьма рассказала Федеральному агентству новостей, чем телеведущей не подходят остальные девять женихов из списка Розы Сябитовой.