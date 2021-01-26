ВМС Колумбии разыскивают пропавший боливийский корабль

Богота, 25 января. Судно под флагом Боливии пропало в водах Карибского моря у берегов Колумбии. Военно-морские силы Колумбии начали поисковую операцию, сообщает издание Infobae.

Боливийское судно Carmen I вышло из порта в Панаме и пропало, не достигнув пункта назначения — порта Пуэрто-Нуэво в Колумбии. ВМС Колумбии ведут поисковую операцию в Карибском море. Судно Carmen I было построено в 1966 года. Оно предназначено для перевозки грузов общего назначения.

По данным военных, последний раз Carmen I было замечено в 96 км от города Картахена. Все торговые суда, находящиеся поблизости, предупреждены, их просят помочь найти корабль.

Власти оповестили обо всех предпринятых действиях морские ведомства Панамы и Боливии. Вооруженные силы Колумбии продолжают морское и воздушное патрулирование, чтобы определить местонахождение судна и десяти членов экипажа.

На текущий момент в Карибском море в районе между побережьем Панамы и Колумбии продолжается шторм с западным ветром скоростью около 27 узлов (около 14 метров в секунду).