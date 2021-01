Бедуины обнаружили тайник ИГ со взрывчаткой на севере Синайского полуострова

Эль-Ариш, 26 января. Бедуины, поддерживающие правительственные силы Египта, обнаружили тайник боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) с самодельными взрывными устройствами (СВУ) на севере Синайского полуострова.

Освещающий события в Северной Африке Twitter-аккаунт Oded Berkowitz опубликовал фотографии найденных бомб и добровольческого отряда, обнаружившего их.

#Egypt- photos by pro-government/anti-#ISIS Bedouin militias in North #Sinai, including IED discoveries that they purportedly made.

(Since the IEDs aren't rigged to detonate, it'd be a cache, if anything) pic.twitter.com/n4eWTuUNRF