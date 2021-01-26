Бедуины обнаружили тайник ИГ со взрывчаткой на севере Синайского полуострова

Эль-Ариш, 26 января. Бедуины, поддерживающие правительственные силы Египта, обнаружили тайник боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) с самодельными взрывными устройствами (СВУ) на севере Синайского полуострова.

Освещающий события в Северной Африке Twitter-аккаунт Oded Berkowitz опубликовал фотографии найденных бомб и добровольческого отряда, обнаружившего их.

#Egypt- photos by pro-government/anti-#ISIS Bedouin militias in North #Sinai, including IED discoveries that they purportedly made.

(Since the IEDs aren't rigged to detonate, it'd be a cache, if anything) pic.twitter.com/n4eWTuUNRF — Oded Berkowitz (@Oded121351) January 26, 2021

По данным источника, изготовленные кустарным способом взрывные устройства не были оснащены детонаторами. Предположительно, боевики группировки «Вилаят Синай», являющейся филиалом ИГ в регионе, планировали использовать их позднее для очередного теракта или совершения атаки на подразделения египетских вооруженных сил.

Ранее подобные СВУ неоднократно применялись джихадистами-салафитами для подрыва бронеавтомобилей, осуществляющих патрулирование в регионе. Так, в минувшую пятницу, 22 января 2021 года, на одной из дорог вблизи города Шейх Зувейд произошел теракт, в результате которого погиб сотрудник сил безопасности североафриканского государства, еще трое были ранены. Установленное на обочине взрывное устройство детонировало, когда транспортное средство проезжало рядом.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что джихадисты наладили кустарное производство гранатометов из подручных материалов для ведения боевых действий на полуострове.

1 Организация запрещена на территории РФ.