«Зеленые экстремисты против»: Саратовская область будет перерабатывать опасные отходы

Имущественный комплекс завода по уничтожению химического оружия ФКП «Горный» официально передали в ведение Федерального экологического оператора. Теперь на основе имеющейся инфраструктуры «Росатом» построит экотехнопарк «Михайловский», где будет происходить переработка отходов I и II классов опасности.



Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин заявил, что создание завода принесет региону множество плюсов.

«Перепрофилированное предприятие — это новые рабочие места, приток работоспособного населения. Главная же наша задача — решение накопившихся экологических проблем области. Уверен, экотехнопарк поможет добиться данной цели, а жесткий государственный и общественный контроль обеспечит гарантию безопасности жителей и окружающей среды. Тем более, что перепрофилирование объекта идет под пристальным вниманием общественности. Уверен, что здесь будет создано современное, отвечающее всем экологическим стандартам предприятие с применением наилучших доступных технологий», — отметил Доронин на церемонии передачи комплекса.

Завод по уничтожению химического оружия «Горный» начал действовать в одноименном поселке Саратовской области в 2002 году. Ранее здесь находился склад химоружия, в частности, боевых веществ кожно-нарывного действия. Все задачи по утилизации были выполнены за несколько лет, после чего начался этап ликвидации последствий деятельности завода. В конце 2014 года работы завершились окончательно и власти начали поиск новой сферы деятельности для комплекса. Предполагалось, что там будут производить удобрения, но в 2019 году «Горный» и еще три российских завода включили в федеральный проект по перепрофилированию на переработку отходов I и II класса опасности.



Часть жителей Горного, где сейчас проживает чуть менее пяти тысяч жителей, негативно отреагировала на данную инициативу. Люди переживают за собственное здоровье, немногочисленные протестующие даже называли технопарк «заводом смерти». Однако, по мнению большинства экспертов, «Михайловский» будет намного безопаснее и экологичнее завода, на основе которого он строится. Тем более, что радиоактивные отходы там перерабатываться не будут. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уже пообещал, что создание и функционирование нового завода будет проходить под строжайшим контролем экспертов и общественности.

«Честно сказать, мне тоже изначально не понравилась идея с переработкой. Отходы высокого класса опасности — это звучит очень угрожающе. С другой стороны, всех действующих работников завода пообещали сохранить и к тому же набрать новых — это огромный плюс. Главное для людей — это работа, будет работа, будет и существовать Горный. Если власти выполнят все обещания по безопасности, экологичности, тогда появление технопарка и вправду можно приветствовать. Особенно, если руководство не только даст людям работу, но и немного обустроит наш поселок», — рассказал житель Горного Иван И.

Отходы I и II класса опасности составляют вещества, которые нельзя утилизировать путем захоронения из-за риска для окружающей среды. В частности, в отходы I класса входят полоний, бензпирен, плутоний, соли свинца, таллий, диэтилртуть и другие элементы, разрушающие экологическую систему на неопределенный срок. Вещества, проходящие по II классу опасности, разрушают природу на срок от 30 лет. Туда входят литий, хлороформ, серная кислота и т. д. На заводе в Горном планируют перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год.



С учетом дополнительных производств, экотехнопарк обеспечит работой более 1000 человек. Как ранее сообщали в министерстве природы, все сотрудники «Горного» уже оформились на новое место. Обещается, что уровень средней зарплаты в «Михайловском» будет примерно на 20% выше, чем по региону, и вырастет после начала процесса переработки.



Всего на перепрофилирование завода потратят 4,3 млрд рублей из федерального бюджета. Отмечается, что с 2024 года технопарк начнет производить вторичное сырье с высокой добавленной стоимостью. «Михайловский» должен стать одним из главных налогоплательщиков Саратовской области и, согласно планам чиновников, будет способствовать развитию сопутствующей территории.



Директор «Центра системных исследований», эколог Елена Есина в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что создание подобных технопарков решает сразу несколько важнейших задач. Поводов для опасений у жителей региона быть не должно.

«Для начала нужно отметить, что данный экотехнопарк, как и ему подобные, будет строиться на основе уже существующего предприятия по уничтожению химического оружия. Это поможет достичь сразу нескольких целей, в том числе и «убрать» уже ненужный и опасный завод. Уровень опасности экотехнопарка несравнимо ниже, чем у процесса ликвидации химоружия. Призывы «остановить строительство завода смерти» — полная глупость. Ни для кого не секрет, что у нас действуют определенные, если можно так выразиться, «зеленые экстремисты». У них только одна цель — не допустить появления в России нового современного технического объекта. Ведь подобные технопарки не только будут перерабатывать опасные отходы, улучшая экологическую ситуацию: это и новые рабочие места, и специальные классы для детей, одаренных в химической сфере. Раньше подобная переработка лежала на плечах множества региональных операторов, теперь все будет удобно и централизованно», — резюмировала эколог.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Саратовской области стартует строительство автотрассы «Меридиан». Новая магистраль соединит Европу и Азию.