В Белоруссии рассказали, по кому ударит идея Тихановской лишить страну «Евровидения»

Новая инициатива от Фонда культурной солидарности о лишении «Белтелерадиокомпании» права на трансляцию конкурса «Евровидение» ударит по белорусам. Об этом в комментарии ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Светлана Тихановская поддержала идею лишить Белоруссию права принимать участие в конкурсе «Евровидение». Ранее так называемый белорусский фонд культурной солидарности запустил кампанию по исключению «Белтелерадиокомпании» из Европейского вещательного союза и лишению права на трансляцию и участие в «Евровидении». Соответствующее письмо было направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеву.

Поддержка интереса

Как отметил Андрей Сыч, Светлана Тихановская — абсолютно не самостоятельная фигура в этой политической игре. Уже доказано, что через нее свои амбиции реализует «потомственный змагар» Франак Вячорка. Куратор литовской содержанки успешно интригует и манипулирует в оппозиционной среде, считает эксперт.

«Все, что сейчас делает их «творческий» коллектив бродячих артистов, направлено на поддержание интереса и медийного внимания к их персонам. При этом уровень их глупости играет против них. Перенос чемпионата по хоккею из Минска планировался как удар по президенту Белоруссии Александру Лукашенко. На самом деле это серьезным образом укрепило позиции действующей власти. Теперь нет необходимости отвлекаться на обеспечение безопасности при проведении мероприятия. Сам чемпионат в связи с ковидными ограничениями прошел бы без туристов и стал очень дорогим удовольствием для бюджета и серьезной проблемой для власти», — пояснил Андрей Сыч.

Вместо этого, заметил политолог, Минск получит неустойку от международной хоккейной федерации. По его предположениям, сумма будет варьироваться в размере около 150–200 миллионов долларов.

«В итоге получается, что борьба белорусской оппозиции с действующей властью наносит ущерб только гражданам страны. Интересно, что даже среди сторонников оппозиции наверняка были хоккейные болельщики. Сохранят ли они свою лояльность после такого подарка большой вопрос», — добавил Андрей Сыч.

Эксперт заметил, что новая инициатива от Фонда культурной солидарности о лишении «Белтелерадиокомпании» права на трансляцию конкурса «Евровидение» опять же ударит по белорусам. В целом интересно, что структуры, которые своей основной задачей ставят цель помогать как бы «репрессированным», тратят время на формирование репрессивных механизмов.

«Тут возникает закономерный вопрос: либо уже помогли всем, либо некому было помогать? Вспоминаю, как аналогичные фонды помогали стачкомам продуктовыми наборами. Люди с зарплатами около тысячи долларов с недоумением смотрели на предложение бастовать за пакет с едой. Сами руководители фондов при этом тратили основные средства на себя лично, снимая люксы в европейских гостиницах. Змагары продолжают считать себя умнее всех, при этом белорусы для них — исключительно инструмент для достижения своих целей», — заключил Андрей Сыч.

В Белоруссии с 9 августа периодически проходят митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.