На «Пятнице!» назвали новых ведущих тревел-шоу «Орел и решка»

Российский шоумен Александр Гудков и украинский певец и музыкант Иван Дорн стали новыми ведущими тревел-шоу «Орел и решка», сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Впервые в истории популярного среди зрителей и путешественников проекта, которое в нынешнем году отмечает 10-летний юбилей, ведущими оказались двое мужчин.

«Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава (рэпер Давид Манукян. — Прим. ФАН) с [Ольгой] Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! — заявил Гудков. — Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!»

По словам Дорна, в этом шоу он готов практически на все, потому что экстремал по жизни.

«Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать, — признался он. — Однажды я не прошел кастинг на ведущего в «Орел и решку», и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, то сейчас был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом».

Премьера нового сезона тревел-шоу «Орел и решка» состоится в вечернем эфире телеканала «Пятница!» 15 февраля.

Ранее телеведущие Василиса Хвостова и Антон Зайцев сняли уникальный выпуск в сезоне «Орла и решки», который называется «Чудеса света».