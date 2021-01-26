Лунатизм NASA: Альгис Микульскис об обратной стороне партнерства с США в космосе

Отношения России и США, по словам дипломатов обеих стран, переживают сейчас далеко не лучшие времена. Кризис, затронувший множество межгосударственных сфер, не мог не коснуться и сферы небесной, а именно сотрудничества в освоении космоса. Спецкор ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке попробовал разобраться в тонкостях современных звездных войн.

Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway, предназначенной для изучения спутника Земли и, в перспективе, обеспечения пилотируемого полета к Марсу, был публично представлен американским космическим ведомством в марте 2017 года. Первоначально в проекте предполагалось участие пяти концессионеров — США, Канады, ЕС, Японии и России, причем руководитель NASA Джим Брайденстайн уже тогда заявил о роли Америки в проекте как о «руководящей и направляющей».

«Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну. Это США, — отметил функционер. — Именно в этом состоит наша цель. В этом заключается роль США как лидера и как великой страны».

России такие заявления ожидаемо не понравились. Наша страна резонно хотела участвовать в этой лунной затее «исключительно на равноправной основе и при понимании Роскосмосом пользы от такой кооперации». Причем Дмитрий Рогозин ранее неоднократно называл отношения NASA и «Роскосмоса» великолепными, выражая готовность к сотрудничеству на всех уровнях. К равноправному сотрудничеству. Вот только наши «партнеры» к этому моменту уже окончательно уверовали в «догмат об исключительности США», сформулированный Хиллари Клинтон:

«Американцы — исключительная нация. Я верю в то, что мы — последняя и самая лучшая надежда Земли. США — это сияющий город на холме. Мы — незаменимая страна. Мы единственная незаменимая страна!»

В общем, России было предложено создать один шлюзовой модуль под параметры американского скафандра и на этом успокоиться. В итоге «Роскосмос» и NASA так и не достигли каких-либо определенных договоренностей.

И вот 25 января стало известно, что Россию исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции. То, что Россия в ней, фактически, никогда не состояла — ерунда!

Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сравнил это с анекдотом:

«Волк зайцу говорит: — Заяц, приходи завтра в 9 утра, я тебя съем! — Волк, а можно я не приду? — Можно! Тогда я вычеркиваю тебя из списка! Как можно быть исключенным из какой-то «лунной группы», если мы туда никогда и не входили?! Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны. Как пример приводили принципы, на которых строится работа МКС. Однако то, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участие внешних партнеров. Нам это неинтересно».

Но что же все-таки означает этот фейковый демарш американцев? Да все просто, на мой взгляд. Означает он очередной, не первый и не последний, медиа-плевок в сторону России, предназначенный строго для определенной целевой аудитории. Всем известные хуторские эксперты с территорий, лежащих к юго-западу от нас, например, уже зашлись в послушном восторге, и приводить им какие-то ответные доводы — все равно что рассказывать об уравнении Циолковского утконосам.

Те же, кто поумнее и знакомы с понятием «статистика», — легко найдут информацию о том, что с космосом в России все не так плохо. С 2010 года произведено 290 запусков, из которых лишь 12 были аварийными. То есть за 11 лет больше 30 процентов стартов в мире были российскими. Нельзя не упомянуть и о наших, ставших уже легендарными, двигателях, о которых сама «икона диванных космических аналитиков» отозвалась весьма комплиментарно:

«Стыдно, что Boeing / Lockheed нуждаются в российском двигателе на Atlas, но конструкция этого двигателя великолепна».

О том же, что у Роскосмоса есть свои идеи, касающиеся исследований Луны, тоже известно давно. Тот же Дмитрий Рогозин, еще будучи заместителем председателя правительства РФ, 11 апреля 2014 года в своей статье «Русский космос» заметил:

«Ближайшую перспективу полетов на Луну мы видим в создании посещаемой лунной и первой инопланетной лаборатории. Первые высадки человека на Луну планируется совершить в 2030 году, после чего должна развертываться посещаемая лунная база».

На сегодняшний день российская концепция этих исследований, проработанная на период до 2040 года, включает в себя все необходимые элементы. Предвидя желчное хихиканье скептиков, осмелюсь напомнить об автоматической станции «Луна-2», ставшей первым рукотворным объектом, достигшим поверхности иного небесного тела 13 сентября 1959 года, о «Луне-9», впервые в мире мягко севшей на поверхность земного спутника 3 февраля 1966-го. Да и в управляемых посадках «на выхлопе», от которых приходят в религиозный экстаз нынешние прихожане «церкви Св. Илона», опыт у нас немалый.

Так что справимся. Инженерная школа имеется.