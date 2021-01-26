Шахназаров назвал введение уроков кино в школах важным шагом в воспитании молодежи

Москва, 26 января. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель Карен Шахназаров в беседе с ФАН поддержал идею ввести уроки отечественного кино в школах и отметил, что изначально сам выдвигал это предложение.

Режиссер в эксклюзивном интервью прокомментировал поручение президента Владимира Путина Минпросвещения России и Минкультуры России рассмотреть подобный вопрос.

«На Совете по культуре я выдвинул это предложение, — сказал собеседник ФАН. — Президент его одобрил. Очень рад, что это принято к исполнению».

Шахназаров подчеркнул значимость знакомства школьников с отечественным кинематографом.

«Мне кажется, что это важный шаг, много говорится о воспитании молодежи, — заявил режиссер. — Это очень хорошо, что президент поручил воплотить идею в жизнь».

Деятель кино также поделился мнением о том, как нужно реализовать новую инициативу. Он считает, что, прежде всего, нужно демонстрировать кино, а не давать теоретический материал.

«Главное, чтобы в результате это не превратилось в какую-то бюрократию. Когда я ставил этот вопрос, я говорил о том, что совершенно необязательно вводить какие-то лекции. Прежде всего, надо показывать фильмы, — подчеркнул Карен Шахназаров. — Два часа в неделю, а может и в месяц, ведь это можно в течение десяти лет делать. Я думаю, что можно найти 100–150 действительно очень хороших фильмов, важных для национальной культуры».

Ранее депутат Государственной думы Лариса Тутова также высказалась о пользе введения уроков кино в школах. В свою очередь, режиссер Владимир Хотиненко в интервью ФАН предложил три советских фильма для нового школьного предмета.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос введения уроков об отечественном кинематографе в школах. Ведомства предоставят доклад до 1 июня 2021 года. Ответственными за поручение назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.