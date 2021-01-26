Правительство ЦАР ищет пути развития экономики посредством частного бизнеса

Банги, 26 января. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада провел беседу с бизнесменом Ульрихом Канако, в рамках которой обсуждались вопросы развития частного сектора в экономике страны.

Ульрих Канако является представителем центральноафриканской диаспоры во Франции. Однако предприниматель внимательно следит за ситуацией в родной стране и подготовил ряд рекомендаций, чтобы помочь ЦАР развивать национальную экономику.

Нгребада заявил, что подобные инициативы, направленные на благо государства, следует поддерживать и поощрять. Он нашел план Канако интересным, но не стал целиком раскрывать детали, отметив, что правительству следует учитывать все имеющиеся предложения.

Частная экономическая деятельность является важной составляющей развития любой страны, в том числе и ЦАР. Однако ситуация в республике препятствует свободному ведению бизнеса.

Объединившиеся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC) боевики активизировались во время проведения всеобщих выборов и продолжают нападения на населенные пункты республики до сих пор. Это подрывает работу местных предпринимателей, которые не хотят рисковать людьми.

Также на развитии бизнеса сказывается введенный в стране режим чрезвычайного положения. Благодаря ограничениям правительственные силы могут эффективнее вести борьбу с радикалами CPC, но от этого страдают некоторые виды экономической деятельности, особенно ориентированные на работу по ночам.

Тем не менее граждане ЦАР с пониманием относятся к действиям правительства, направленным на борьбу за безопасность в республике.