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Кинокритик Кичин объяснил, зачем школьникам уроки кино, которые поручил ввести Путин

Кинокритик Кичин объяснил, зачем школьникам уроки кино, которые поручил ввести Путин

Известный кинокритик Валерий Кичин поделился с ФАН своим видением, чем для российских школьников могут стать уроки кино, ввести которые поручил президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение глава государства адресовал Минпросвещения и Минкультуры, которым предложено до 1 июля 2021 года разработать концепцию уроков для школьников об отечественном кинематографе. Ответственными за поручение назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

Известный журналист, кино- и театральный критик, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин в комментарии ФАН рассказал, что идея не нова и на уровне факультативов уже давно существует в некоторых школах. То, что уроки кино могут войти в образовательный стандарт, — чрезвычайно отрадное явление, считает Кичин.

«Эта идея далеко не новая, — отметил кинокритик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, на заре своей работы на посту министра культуры с таким предложением выступал Владимир Мединский. И вообще, насколько я знаю, в разных городах в хороших продвинутых школах есть факультативные группы изучения кино».

По мнению Кичина, интерес к этой теме говорит, что предложение президента очень своевременное.

«То, что эта идея возникает вновь и вновь, означает, что она очень важна, — говорит кинокритик. — Мне кажется очень важным готовить школьников воспринимать кино именно как искусство, а не только как развлечение. Это серьезная комплексная задача, которая точно так же касается литературы и музыки».

Собеседник ФАН посетовал, что сегодня и кинокультура, и музыкальная культура у подрастающего поколения практически отсутствует.

«Наличие интернета и довольно плохих музыкальных радиостанций приводит к тому, что вкусы снижаются. Напомню, в годы советской власти, когда по радио постоянно звучала классическая музыка, она была востребована народом. И кино тогда было более серьезным и тоже хитовым. Сейчас хитовое кино — это обязательно погони, стрелялки, а главный тезис — не грузить публику. Надо постепенно, с детства, приучать публику воспринимать искусство как искусство, а не только как утеху».

Известный журналист, кино- и театральный критик, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин

ФАН попросил Валерия Кичина проанализировать, удастся ли за счет патриотической направленности уроков отечественного кино снизить у российской молодежи интерес к голливудской продукции. Но кинокритик уверен, что такую задачу перед собой никто не ставит.

«Никакие уроки кино, конечно, не снизят интереса к Голливуду, да это и не нужно. Голливуд был и пока остается самым сильным производителем кинематографа и киношоу. У нас же речь идет об общем воспитании, об изучении нашего культурного наследия. Необходимо приучать школьников к мысли, что искусство — это не только мода, но и уходящая в глубь веков культурная традиция. Это воспитание интереса ребенка к тому, что было до его рождения, может быть, даже за 100 лет до него. Это создает интерес к объемному восприятию культуры в историческом ракурсе. Считаю, что это очень важно», — подчеркнул Валерий Кичин.

Кинокритик Кичин объяснил, зачем школьникам уроки кино, которые поручил ввести Путин

Отметим, в советское время в кинотеатрах были специальные абонементные показы для старших школьников, на которых им демонстрировались не представленные в прокате, но очень важные с точки зрения искусства и морали советские фильмы, ориентированные на подрастающее поколение.

«Все это для нас было очень интересно, — рассказала корреспонденту ФАН собеседница, которая училась в школе в 1970-е годы. — В девятом классе (у нас была десятилетка) нам в рамках школьного абонемента в кинотеатре «Планета» (сейчас, увы, снесенного) показывали очень интересные фильмы. «Обвиняются в убийстве», «Три дня Виктора Чернышева», ну и, конечно, «Молодая гвардия». Потом мы все это обсуждали на уроках литературы в довольно свободной форме. До сих пор помню и эти фильмы, и эти дискуссии».

Предложение ввести в школах уроки отечественного кинематографа выдвинул кинорежиссер Карен Шахназаров в октябре 2020 года на заседании Совета по культуре и искусству. Президент РФ Владимир Путин назвал эту идею хорошей.

По мнению Шахназарова, российские дети в состоянии понять такие шедевры отечественного кинематографа, как «Баллада о солдате», «Обыкновенный фашизм» и другие советские фильмы. По мнению режиссера, обязательные уроки отечественного кино нужно вводить в школьную программу уже со второго класса.

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