Режиссер Хотиненко предложил три фильма для уроков в школах России о кинематографе

Москва, 26 января. Знаменитый советский и российский кинорежиссер Владимир Хотиненко заявил ФАН, что всячески поддерживает введение в школах уроков об отечественном кинематографе, и назвал три картины, которые должны быть в программе.

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью прокомментировал поручение президента страны Владимира Путина Минпросвещения России и Минкультуры России рассмотреть подобный вопрос.

«Я давно уже к этому хорошо отношусь, — признался Хотиненко. — Это давнишняя — в том числе, и моя — идея. Потому что сегодня мы ж кинематографом называем уже практически все. Все, что снято, — это кино (смеется). И телевидение — кино. И Интернет — кино».

По словам собеседника ФАН, в наше время практически любой человек может взять свой телефон и начать что-то снимать. Но есть одно «но».

«Нужно научить людей как бы «читать», — пояснил Хотиненко. — Читать киноязык, чтобы они могли все-таки отличать, как говорится, зерна от плевел. Влияние этого медиапространства просто огромное! А толку чуть. Люди не умеют «читать». Как бы смотрят в книгу, и все — букв не знают».

В школьной программе должны быть самые разные фильмы, причем даже не обязательно отечественные, считает режиссер.

«В свое время по инициативе [Никиты] Михалкова даже пытались составить такую программу, «100 фильмов», — напомнил Хотиненко. — Все это потом, к сожалению, угасло… Лично я бы точно включил в программу фильм «Андрей Рублев». А также — «В бой идут одни «старики». И еще, может быть, «Летят журавли». Ну, тут тремя картинами, конечно, не обойдешься. Их куда больше».

Ранее президент страны Владимир Путин поручил Минпросвещения России и Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ.

Данные ведомства должны предоставить доклад до 1 июня 2021 года. Ответственными за поручение назначены их главы Сергей Кравцов и Ольга Любимова.