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Европейский союз понизил статус Хуана Гуайдо

Европейский союз понизил статус Хуана Гуайдо

Брюссель, 26 января. Совет министров иностранных дел ЕС принял решение не рассматривать Хуана Гуайдо в качестве «временного президента» Венесуэлы. Бывший председатель Национальной ассамблеи останется в статусе «привилегированного переговорщика» Венесуэлы, указано в заявлении на сайте Евросоюза.

Главы МИД стран ЕС оставили без внимания резолюцию Европарламента, в которой депутаты требовали не признавать сформированный в декабре 2020 года состав Национальной ассамблеи Венесуэлы. Экс-председателя парламента Хуана Гуайдо призвали считать «временным президентом».

«Выборы стали упущенной возможностью для демократии, были проведены без национального согласия и не соответствовали международным стандартам демократического процесса. Совет вновь призывает ЕС гарантировать все политические и гражданские права, немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, а также обеспечить свободу и безопасность всех политических оппонентов», — говорится в заявлении Совета министров.

Хуан Гуайдо

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 19 января заявил, что Евросоюз никогда не признавал Гуайдо законным представителем Венесуэлы, поскольку на это не согласились Италия и Греция.

В результате Евросоюз, с одной стороны, считает Венесуэлу страной, которая не имеет законно избранного парламента. С другой стороны, лидер венесуэльской оппозиции в своем нынешнем статусе лишился права распоряжаться арестованными счетами и золотым запасом Венесуэлы, хранящимся за рубежом. Вопрос о судьбе 30 тонн венесуэльского золота (общей стоимостью около 1 млрд долларов США) остается открытым, особенно после выхода Великобритании из Евросоюза.

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23 января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, что привело к серьезному политическому кризису в стране. В качестве «временного президента» его признали США, Великобритания, Организация американских государств, часть стран ЕС, Южной и Центральной Америки (кроме Мексики). Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал такой шаг как попытку госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

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