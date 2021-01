Европейский союз понизил статус Хуана Гуайдо

Брюссель, 26 января. Совет министров иностранных дел ЕС принял решение не рассматривать Хуана Гуайдо в качестве «временного президента» Венесуэлы. Бывший председатель Национальной ассамблеи останется в статусе «привилегированного переговорщика» Венесуэлы, указано в заявлении на сайте Евросоюза.

