Генсек ООН призвал обеспечить сохранение режима прекращения огня в Ливии

Нью-Йорк, 26 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все государства, заинтересованные в урегулировании кризиса в Ливии, взять на себя обязательства по поддержанию режима постоянного прекращения огня в североафриканской стране, сообщает Libya Observer.

В обращении к Совету Безопасности он подчеркнул важность политического решения и достижения компромисса между сторонами для облегчения гуманитарной ситуации. Представитель международной организации потребовал освобождения всех незаконно удерживаемых лиц на ливийской территории, а также передачи тех, кто был осужден законодательством, в специально предназначенные для этого государственные учреждения.

По словам Гутерреша, условия содержания и отношение к заключенным под стражу не должны нарушать нормы международного права. Кроме того, он призвал обеспечить вывод всех иностранных наемников, которые были обязаны покинуть Ливию еще в минувшую субботу, 23 января 2021 года, согласно женевским соглашениям.

Члены Совместного военного комитета «5+5» отметили в ходе последней встречи, что страны-участники Берлинской конференции должны поспособствовать соблюдению введенного в 2011 году запрета ООН на поставки всех типов вооружений в североафриканское государство. Представители трех ливийских регионов заявили о безальтернативности мирного урегулирования затяжного кризиса.

Несколько дней назад подошел к концу трехмесячный срок, отведенный в соответствии с договоренностями на вывод иностранных наемников из Ливии. Тот факт, что данный процесс так и не был завершен, ставит под угрозу режим прекращения огня и может спровоцировать эскалацию напряженности.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что парламент Турции одобрил продление времени пребывания военного контингента республики на территории североафриканской страны на полтора года под предлогом защиты национальных интересов.