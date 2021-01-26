Матвиенко рассказала о роли женщин в политике

Москва, 26 января. Выпускницы программы «Женщина-лидер» могли бы принять участие в выборах в том числе депутатов Государственной думы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ФАН.

«Я считаю, что вы могли бы всерьез задуматься о возможности принять участие в этом году в выборах депутатов муниципальных, региональных законодательных органов субъектов Федерации, а может быть, даже Государственной думы. Прошу вас над этим подумать. Хотелось, чтобы вы были более смелыми и уверенными в себе», — сказала она на встрече с выпускницами программы «Женщина-лидер».

По словам политика, сегодня крайне важно для успешного развития страны, чтобы как можно больше женщин принимало участие в работе во всех уровнях власти. Валентина Матвиенко убеждена, что «жизнь и практика показывают, что только в таких условиях государство может развиваться гармонично».

Спикер Совета Федерации также сообщила, что принято решение о продлении образовательной программы «Женщина-лидер». Она объявила о начале второго потока.

«Это означает, что число ярких и активных, успешных женщин-лидеров в нашей стране будет расти, — добавила парламентарий. — Мы крайне заинтересованы, чтобы этот проект дальше развивался».

Отметим, что образовательная программа «Женщина-лидер» направлена на развитие сообщества успешных россиянок, вовлечение их в решение актуальных проблем современности. Первыми ее слушателями стали более 300 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России».

Образовательная программа реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации, АНО «Россия — страна возможностей».