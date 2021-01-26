Манукян рассказал о подарке от ФЗНЦ за освобождение Шугалея и Суэйфана из плена

Медаль от Фонда защиты национальных ценностей — высокая награда, которой можно и нужно гордиться. Об этом в комментарии для ФАН заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

«Сегодня для меня очень волнующий и ответственный день. Я получил из рук директора ФЗНЦ Александра Малькевича медаль за освобождение социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана», — поделился радостью он.

Блогер и постоянный колумнист ФАН заслужил свою награду патриотическими статьями в защиту плененных террористами российских граждан, а также многочисленными пикетами у ливийского посольства и «попытками наладить контакт с послами».

«Ребят целых 1,5 года удерживали в плену! — возмущен Манукян. — Но теперь я очень рад, поскольку в итоге их все-таки освободили, а мои попытки помочь им были высоко оценены».

Напомним, социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были схвачены боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии в 2019 году, чтобы помешать проведению социологического исследования, в ходе которого были вскрыты многочисленные преступления режима Файеза Сарраджа. После этого Фонд защиты национальных ценностей инициировал проведение беспрецедентной кампании по спасению двух ученых. Так, по его инициативе были сняты остросюжетные боевики «Шугалей» и «Шугалей-2», приковавшие внимание российского общества к судьбе социолога и переводчика.