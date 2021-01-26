Президент ЦАР призвал мусульманские общины поддержать борьбу с врагами республики

Банги, 26 января. Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел встречу с представителями мусульманской общины. Лидер страны предупредил сограждан о возможных провокациях со стороны боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

На мероприятии присутствовали министр внутренних дел Анри Ванзе Лингисара, советник министра при президенте республики Яким Кокате, имамы, молодежные лидеры и кризисный комитет РК5 — третьего района столицы, населенного преимущественно мусульманами.

Туадера напомнил, что ключом к развитию страны являются мир и безопасность, а обеспечить их можно только благодаря совместным усилиям всего народа страны. В связи с этим президент призвал представителей мусульманского сообщества не поддаваться на политические манипуляции врагов республики. Также глава государства поблагодарил население РК5 за оказанное ему доверие на прошедших 27 декабря прошлого года выборах.

Собравшиеся на встрече имамы, молодежные лидеры и руководители кризисного комитета третьего района Банги заявили о поддержке президента и единогласно осудили акты насилия со стороны боевиков, действующих в составе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Они призвали правительство использовать законную силу для выслеживания и нейтрализации боевиков CPC, смешавшихся с населением РК5 и замышляющих заговор против гражданских институтов республики.

Ранее декларацию с аналогичными заявлениями опубликовала Организация мусульманской молодежи Центральноафриканской Республики (JMCA).