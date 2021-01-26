Барецкий заявил о домогательствах со стороны Бузовой и Рудковской

Звездные женщины, влюбленные в одного и того же популярного мужчину, готовы уничтожать карьеры друг друга и даже «рвать глотки» в борьбе за него. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Страшный скандал разразился на дне рождения у Ольги Бузовой, которой 20 января исполнилось 35 лет. На торжественном мероприятии, посвященном этому событию, продюсер Яна Рудковская произнесла шикарную речь, в которой восхитилась разносторонними талантами бывшей ведущей шоу «Дом-2» и пожелала той женского счастья (накануне артистка рассталась со своим возлюбленным, певцом и блогером Давидом Манукяном). Речь оказалась настолько хороша, что подруги Бузовой, слушая жену Евгения Плющенко, заподозрили ее в неискренности и подобострастии, о чем прямо заявили в своих собственных выступлениях.

Реакция Рудковской не заставила себя ждать.

«У нас все хорошо со слухом, со зрением. Мы старые битые солдаты. Я дожила до такого возраста, когда могу говорить только правду. За слова надо отвечать. И думать, о чем вы говорите», — заявила продюсер, после чего, по слухам, покинула вечеринку.

Вместе с тем подруги Бузовой не так уж и не правы, заметил собеседник ФАН. По словам шоумена, между ней и Рудковской существует давнее соперничество за его, Барецкого, мужское внимание.

«Скажу больше того: разрыв между Ольгой и этим Манукяном произошел из-за меня, — заявил писатель. — Я уже давно говорил, что этот балбес недостоин Бузовой и тупо пиарится на ее имени. Видимо, она меня послушала, что и неудивительно: у нас с Олей «было» уже давно, еще в то время, когда она была обычной участницей в «Доме-2». «Позажигали» с ней немного, был такой своего рода романчик».

После этого, по признанию режиссера, он неоднократно получал через Ксению Собчак приглашения от Бузовой на скандальный телепроект, чтобы создать там с ней пару.

«Но не сложилось, — сокрушается собеседник ФАН. — И с тех пор у Оли фрустрация от нереализованной потребности в моей любви. Она хочет меня до сих пор! Рудковская же, которая, как бы странно это ни прозвучало, тоже влюблена в мою мужскую силу, видит это и теперь не может нормально общаться с Бузовой. Бабы начали грызться».

Барецкий заявил, что, являясь частым гостем звездных корпоративов, пересекался на них с Рудковской и замечал, что та не может отвести от него глаз.

«Я просто банки пивные рвал, пока выступал с группой «Ленинград» на различных сценах, — вспомнил писатель. — Поэтому был любимцем у женской публики, особенно у дам постарше. Рудковской вообще уже 46 лет, так что она пялилась на меня, не переставая. Это и неудивительно: Плющенко — сбитый летчик, фигурист с поломанной спиной, да кому он уже такой нужен? Сидит там у себя в инвалидной коляске в коматозе, нянечка ему подгузники меняет. А Яне нужен настоящий мужик, самец! Вот она и запала на меня».

По словам шоумена, когда-то давно он больше склонялся к варианту романтических отношений с Ольгой Бузовой. Однако теперь ему неприятны обе дамы в силу достигнутого ими возраста.

«Одной 35, а другой вообще 46, — брезгливо поморщился режиссер. — Немного не то, что мне надо. Так что я хочу обратиться через редакцию ФАН к ним обеим: девчонки, блин, успокойтесь уже, хватит глотки рвать за меня, все равно ничего не добьетесь. Вы представляете, они даже к магам ходят, чтобы приворожить меня! Особенно Рудковская любит такой дрянью страдать».

Собеседник ФАН заявил, что у него нет детей и что он не прочь ими обзавестись.