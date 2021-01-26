Родион Газманов назвал условие для отношений с Ольгой Бузовой

Для начала серьезных отношений недостаточно одного лишь шапочного знакомства, нужно хорошо узнать друг друга. Таким мнением поделился с ФАН певец, телеведущий Родион Газманов.
Артист прокомментировал известие о том, что попал в топ-10 лучших кандидатов в роль жениха певицы и телеведущей Ольги Бузовой, составленный телесвахой Розой Сябитовой.
«Мы знакомы с Ольгой только шапочно, пересекались постоянно на различных тусовках и мероприятиях, но у нас, естественно, масса общих знакомых», — сообщил он.
Газманов также рассказал о том, каким, на его взгляд, достоинством обладает Ольга Бузова.
«По словам этих самых общих знакомых, Ольга — человек невероятной трудоспособности, и это меня в ней восхищает», — отметил сын Олега Газманова.
Кроме того, телеведущий обратил внимание поклонников на весьма важное обстоятельство.
«Ставить вопрос о возможности наших близких отношений сейчас некорректно, потому что для этого нужно хотя бы быть хорошо знакомыми», — подчеркнул певец.
Кроме того, собеседник ФАН указал на весьма важную деталь, которую многие упустили из виду и поспешили прочить его на место мужа Ольги Бузовой.
«А что касается поста о поиске жениха — я же не кандидатуру предлагал, а просто помочь хотел. К тому же, несмотря на громкие заголовки, я думаю, что у нее в принципе все в порядке, а будет еще лучше», — резюмировал телеведущий.
Напомним, Родион Газманов обратился к своим подписчикам с предложением подыскать для певицы подходящую кандидатуру на роль надежной второй половинки.
Ранее сообщалось о том, что главная сваха страны составила список из десяти, по ее мнению, самых достойных женихов для Ольги Бузовой.