Родион Газманов назвал условие для отношений с Ольгой Бузовой

Для начала серьезных отношений недостаточно одного лишь шапочного знакомства, нужно хорошо узнать друг друга. Таким мнением поделился с ФАН певец, телеведущий Родион Газманов.

Артист прокомментировал известие о том, что попал в топ-10 лучших кандидатов в роль жениха певицы и телеведущей Ольги Бузовой, составленный телесвахой Розой Сябитовой.

«Мы знакомы с Ольгой только шапочно, пересекались постоянно на различных тусовках и мероприятиях, но у нас, естественно, масса общих знакомых», — сообщил он.

Газманов также рассказал о том, каким, на его взгляд, достоинством обладает Ольга Бузова.

«По словам этих самых общих знакомых, Ольга — человек невероятной трудоспособности, и это меня в ней восхищает», — отметил сын Олега Газманова.

Кроме того, телеведущий обратил внимание поклонников на весьма важное обстоятельство.

«Ставить вопрос о возможности наших близких отношений сейчас некорректно, потому что для этого нужно хотя бы быть хорошо знакомыми», — подчеркнул певец.

Кроме того, собеседник ФАН указал на весьма важную деталь, которую многие упустили из виду и поспешили прочить его на место мужа Ольги Бузовой.

«А что касается поста о поиске жениха — я же не кандидатуру предлагал, а просто помочь хотел. К тому же, несмотря на громкие заголовки, я думаю, что у нее в принципе все в порядке, а будет еще лучше», — резюмировал телеведущий.

Напомним, Родион Газманов обратился к своим подписчикам с предложением подыскать для певицы подходящую кандидатуру на роль надежной второй половинки.

Ранее сообщалось о том, что главная сваха страны составила список из десяти, по ее мнению, самых достойных женихов для Ольги Бузовой.