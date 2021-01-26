Елена Панина: Действия Евросоюза против России ведут к новому железному занавесу

Заявление главы дипломатического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля убедительно подтверждает неизбежность скорого возникновения нового железного занавеса. Уже не важно, кто его опустит первым, главное, что другого варианта развития событий больше уже не остается.

Ведущие мировые новостные агентства, в частности, Reuters и Bloomberg, передали слова испанского политика об «отсутствии у ЕС конкретного предложения» по новым санкциям против России — в связи с событиями вокруг блогера Алексея Навального.

Окончательное решение будет приниматься по итогам встречи в Москве Борреля с российскими чиновниками, в том числе с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая запланирована на 5 февраля.

Впрочем, хотя до нее остается еще десять дней, результат визита уже достаточно предсказуем. Запад требует от России прогнуться, подвинуть в сторону нормы собственного законодательства и уступить «ради торжества демократии».

Пойти на это Москва, вполне естественно, не может из-за очевидной угрозы утраты геополитической субъектности.

По всему выходит, что введение нового санкционного пакета лишь отложено на определенный срок. И вовсе не из любви к нашей стране или из опасений по поводу прекращения российских газовых поставок. В настоящее время Евросоюз просто пытается вести собственную партию с новыми властями США. Несмотря на направленные новому президенту Джо Байдену «самые теплые поздравления» относительно его победы на выборах, канцлер ФРГ Ангела Меркель через средства массовой информации тут же предупредила его, что ЕС не откажется от стратегической цели — играть важную роль на международной арене. А несколько ранее, летом 2020 года, она же в интервью британской газете The Guardian призвала международное сообщество «готовиться к миру без лидерства Соединенных Штатов».

Это вовсе не означает стремления Старого Света к проведению какой-либо собственной политики в целом. Речь идет не более чем о попытке «добиться равенства» с лидером, только в рамках западной концепции. И в ней, в этой концепции, Россия, судя по всему, продолжает восприниматься страной второго, если даже не третьего мира. То есть просто пешкой в игре исключительно западных интересов. В переводе на понятный язык, лидеры Евросоюза банально пытаются подороже продать Байдену свои возможности по оказанию нового давления на русских.

Что примечательно, европейские СМИ сначала сообщили, что инициатива введения новых санкций принадлежала Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Италии. Но они очень быстро сменили линию, когда все тот же Боррель им категорически возразил: ни одна страна ЕС на заседании Совета вводить новых санкций не предлагала.

Становится даже интересно — если такой инициативы не существовало, то по поводу чего тогда глава МИД ЕС сказал про «отсутствие у Евросоюза конкретного предложения»?

Впрочем, вопрос явно риторический. Происходящее на Совете ЕС наглядно показывает чудовищную глубину деградации международных отношений со стороны Запада. Нам там становится не с кем дружить и не о чем договариваться на позиции равноправного учета и уважения взаимных интересов. Точнее, не с кем — на уровне той части европейской правящей элиты, которая выступает за продолжение интеграционного проекта Евросоюза, как уже очевидно, в рамках глобалистского мировосприятия.

В желаемой ими новой реальности Москве отводится лишь место пресловутого бесправного мальчика для битья и объекта ресурсного и финансового грабежа. Так как он по определению не может считаться по статусу равным, то и равные правила соблюдать с ним совсем не обязательно. А тем более — проявлять уважение, исполнять даже уже подписанные соглашения или контракты и особенно не вмешиваться в его внутренние дела.

Закончиться это может только возвратом к реалиям холодной войны. И неизбежностью пересмотра Россией своего отношения к Старому Свету в целом — в сторону поддержания другой части европейской элиты, которая борется за национальные интересы собственных стран, а не пытается выгоднее продать их американским финансовым транснациональным корпорациям.