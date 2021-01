Марокко планирует до 2030 года получать более 50% энергии из возобновляемых источников

Власти Марокко планируют до 2030 года перейти на еще более обширное использование возобновляемых источников энергии вместо традиционных, сообщает информационный портал Clean Technica.

По данным СМИ, доля возобновляемой энергетики к этому времени должна достичь не менее 52% всей отрасли. Таким образом, североафриканское государство планомерно реализовывает проект ее полного переориентирования, рассчитанный на период до 2050 года.

По состоянию на январь 2021 года этот грандиозный план выполнен на 35%, благодаря чему Марокко уже заняло лидирующие позиции в развитии зеленой энергетики среди других государств региона.

Morocco, with 35% #WindWaterSolar renewable electricity now, pushing toward 100%https://t.co/AdnggNOfQt #WWS #WindWaterSolar