Марокко планирует до 2030 года получать более 50% энергии из возобновляемых источников

Власти Марокко планируют до 2030 года перейти на еще более обширное использование возобновляемых источников энергии вместо традиционных, сообщает информационный портал Clean Technica.

По данным СМИ, доля возобновляемой энергетики к этому времени должна достичь не менее 52% всей отрасли. Таким образом, североафриканское государство планомерно реализовывает проект ее полного переориентирования, рассчитанный на период до 2050 года.

Лидер по развитию зеленой энергетики в Северной Африке

По состоянию на январь 2021 года этот грандиозный план выполнен на 35%, благодаря чему Марокко уже заняло лидирующие позиции в развитии зеленой энергетики среди других государств региона.

Ряд европейских стран активно помогают Рабату в реализации экологических инициатив. Так, посольство Великобритании ранее объявило конкурс среди проектов, связанных с климатическими изменениями. Наиболее перспективные будут награждены грантами. Подобная поддержка также способствует достижению целей, поставленных Марокко на ближайшие несколько десятилетий.

Тренд или необходимость?

Мощнейшим катализатором перехода Марокко на возобновляемые источники энергии стало подписание страной Парижского соглашения (Рамочной конвенции ООН об изменении климата), ратифицированного 12 декабря 2015 года при участии 195 государств и Европейского союза и вступившего в силу в апреле 2016 года. Документ предполагает принятие всесторонних мер по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Его подготовили в качестве замены Киотского протокола, принятого еще в 2005 году.

В ходе Конференции по климату бывший министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус назвал амбициозное решение международного сообщества «историческим поворотным пунктом» на пути снижения темпов глобального потепления. Рабат подошел к этому важному вопросу со всей серьезностью и занялся активной реализацией разработанной собственными специалистами стратегии. Небольшая североафриканская страна задала темп и продемонстрировала огромный прогресс, значительно опередив целый ряд других подписантов.

Энергия солнца

Эксперты некоммерческой организации MESIA, целью которой является продвижение солнечной энергетики в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в последнем отчете (Solar Outlook Report 2021) высоко оценили успехи североафриканского государства в использовании возобновляемых источников энергии.

«Марокко является одним из лидеров в успешном планировании и реализации своих стратегий в этой области», — говорится в документе.

Одним из ключевых направлений власти страны выбрали наиболее экологически чистое — гелиотермальное. Значительная доля всего вырабатываемого электричества получена благодаря неисчерпаемому источнику — солнцу. Географическое расположение, а также порядка 150 ясных дней в году способствуют развитию данного вектора.

Ведется активное строительство солнечных станций различных типов, в том числе концентрирующего. Специальные панели устанавливаются не только на крышах производственных предприятий, офисов компаний и госучреждений, но и жилых домов.

Ветровые электростанции

Марокко обладает большим опытом в использовании ветровых электростанций (ВЭС). До 2050 года 51,5% от всей вырабатываемой в стране энергии будет поступать от наземных и прибрежных ветрогенераторов.

Этот тип преобразования силы природной стихии в электричество также является полностью независимым от какого-либо сырья. Кроме того, так называемые «ветряки» не производят отходов, что выгодно отличает их от традиционных тепловых и атомных электростанций в экологическом плане. Как правило, их строительство ведется в районах, где средняя скорость движения воздушных потоков составляет от 4,5 м/с и выше, а также вдали от жилых домов, чтобы шум, производимый вращающимися роторами, не мешал людям.

Современные ветровые электростанции прекращают работу в период сезонного перелета птиц, сокращая до минимума влияние на окружающую среду.

Пример для других стран

Успешный опыт Марокко в планомерном переходе на полное использование возобновляемых источников энергии — пример для многих государств. Экологические проекты в перспективе могут составить серьезную конкуренцию, а то и вовсе потеснить традиционные, основанные на применении нефтепродуктов и ядерного топлива.