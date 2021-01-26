Российские военные инструкторы покорили Эльбрус за три дня

Москва, 26 января. Российские военные альпинисты покорили Эльбрус за три дня, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Горная вершина поддалась инструкторам по горной подготовке ВС России за три дня — это стало финальным этапом специальных сборов по горнолыжной подготовке.

«Инструкторы по горной подготовке Вооруженных сил РФ завершили специальные сборы по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии и совершили восхождение на вершину горы Эльбрус», — говорится в официальном сообщении.

Во время покорения Эльбруса российские военные отработали приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с использованием спецсредств, а также попрактиковались в подъеме на склоны и скоростном спуске. Отмечается, в сборах «Терскола» приняли участие свыше 150 военнослужащих из всех военных округов России и курсанты Военного института физической культуры.

Ранее телеканал «360» сообщал о закрытии горнолыжных курортов «Архыз» и «Эльбрус» после схода лавины в Домбае.