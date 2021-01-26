Аналитик назвал фундаментальный фактор поддержки рубля

Москва, 26 января. Российскую валюту в будущем ожидает постепенное укрепление, на которое окажут влияние несколько факторов.

Об этом рассказал журналистам управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов. Новая администрация США не планирует укреплять позиции доллара на мировом рынке, выбрав стимулирование экономики страны. Ожидается, что продолжится вливание дешевой долларовой ликвидности на рынок, что, в свою очередь, способствует интересу инвесторов к рисковым активам.

Ситуацию эксперт расценивает как положительный сигнал для развивающихся рынков. Должен повыситься спрос на российские активы, что благотворно повлияет на курс рубля.

"Ожидание восстановления рынков также формирует тренд спроса на сырьевые товары и энергетические ресурсы, что является фундаментальным фактором для поддержания российской валюты", — передает ПРАЙМ.

Укрепление рубля будет происходить постепенно, этот сценарий аналитик считает наиболее вероятным. Волатильности нацвалюты в ближайшее время будут способствовать восстановление экспортно-импортных операций и санкционные риски.

Жителям России рассказали, когда можно более выгодно приобрести американскую валюту. Временной период покупки выпадает в том числе на февраль, передает Федеральное агентство новостей.