Коллапс системы здравоохранения накрывает города Перу

Лима, 26 января. Новая волна COVID-19 и бюрократическая волокита с поставками китайской вакцины Sinopharm привели к кризису в сфере здравоохранения в ряде городов Перу. Шестнадцать больниц, в том числе в Лиме и Кальяо, израсходовали весь запас койко-мест для отделений интенсивной терапии, медработников не хватает, сообщает агентство TeleSUR.

По данным Минздрава Перу, в стране осталось лишь 107 свободных коек: 1758 заняты пациентами с осложнениями после заражения коронавирусом. В больницах Лимы не заняты пока восемь из 934 мест. В медучреждениях таких городов Перу, как Уанкавелика, Тумбес, Укаяли, Анкаш, Такна, Ламбаеке, Хунин, Уануко, и региона Ла-Либертад свободных коек нет.

По словам Карлоса Калампы, главы управления здравоохранения региона Лорето, результаты исследований коронавируса в Перу показали, что штамм новой волны коронавируса пришел из бразильского штата Амазонас, где также наблюдается коллапс в сфере здравоохранения. Занесенный в Перу вирус не является разновидностью, распространившейся из Великобритании или ЮАР.

В Перу ожидали прибытия китайской вакцины Sinopharm COVID-19 к концу января 2021 года, чтобы начать национальную кампанию вакцинации. В первую очередь планировалось привить весь медицинский персонал в стране.

Однако из-за бюрократических проволочек сроки откладываются, сообщает перуанская Gestión. Главное управление по лекарственным препаратам, сырью и расходным материалам Перу (DIGEMID) пока не выдало необходимые разрешения на использование Sinopharm на территории Перу — чиновники ждут от китайской стороны дополнительных разъяснений для обязательной регистрации вакцины.

Президент Франциско Сагасти 6 января обещал, что 1 млн доз Sinopharm будут доставлены уже в январе. При этом Национальный центр снабжения стратегическими ресурсами ( CENARES) при Минздраве Перу только 13 января направил в Китай запрос на закупку вакцины.

18 января CENARES обратился к DIGEMID с просьбой провести оценку поступившей из Китая документации по Sinopharm. Это позволило бы оформить так называемую условную санитарную регистрацию — это обязательное условие для ввоза в страну любой вакцины в экстренных случаях. Однако у DIGEMID возникли дополнительные вопросы по « производственной практике, которой должна соответствовать любая лаборатория, экспортирующая этот тип продукции ». Компания Sinopharm заверила, что предоставит всю затребованную информацию к 27 января . Получив разъяснения в срок, DIGEMID должен будет выдать разрешение на использование вакцины до конца этого месяца, чтобы соответствовать обещанию Сагасти.

Между тем ситуация с медицинским обеспечением в стране развивается самым неблагоприятным образом: 22 января перуанские врачи вышли на голодовку перед зданием Министерства труда в столице Лиме. Медики участвуют в голодовке в свободное от работы время и требуют отставки главы системы социального страхования Фиорельи Молинельи.

По состоянию на 25 января в Перу зарегистрированы около 1,1 млн случаев заражения COVID-19, в том числе почти 39,8 тыс. смертей. В Лиме введен комендантский час с 21 до 4 утра, а по выходным действуют новые ограничения на движение частных транспортных средств.

