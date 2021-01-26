Страховщики назвали самые убыточные марки авто по выплатам ОСАГО

Москва, 26 января. Эксперты «АльфаСтрахования» перечислили марки автомобилей, которые считаются самыми убыточными по выплатам ОСАГО.

Специалисты выявили коэффициент убыточности для каждого бренда — сколько выплачивает страховая компания на каждый рубль, оплаченный автовладельцем за полис ОСАГО для конкретной марки.

В лидерах оказались Maybach и «ГАЗ», у которых коэффициент убыточности составляет 147,1% и 145,5% соответственно. Также в первую тройку попали владельцы автомобилей Alpina.

Далее идут Hummer (112,3%), Datsun (110,4%), Daihatsu (103,4%), Daewoo (91,3%), «ВАЗ» (90,3%), Honda (79,3%) и Fiat (72,1%), пишут «Известия».

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