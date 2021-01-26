Украинский политик раскрыл «аферу века» с поставками российского газа

Киев, 26 января. Киев проводит махинации с поставками российского газа на Украину. В этом уверен глава молодежного крыла фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский.

Стоимость газа на Украине составляет около 9,8 гривны. Однако в 2019 году депутат Виктор Медведчук сумел договориться о прямых поставках из России. Это позволило бы получать газ со скидкой 25% по цене 3,8 гривны, пояснил политик в эфире NewsOne.

Однако Украина до сих не воспользовалась прямыми поставками. Тот же российский газ якобы идет в Словакию, после чего по реверсу уходит обратно.

«Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену», — пояснил он.

Марчевский уверен, что Киев закупает тот же российский газ, который не прогоняется ни в какую Словакию. Политик считает, что действительная цена газа — та о которой договорился Медведчук, а не озвученная киевским руководством.

На Украине продолжается повышение тарифов на коммунальные услуги. Недовольные жители выходят на демонстрации против повышения стоимости электроэнергии и газа.