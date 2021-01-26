Twitter помог определить дату начала пандемии коронавируса

Рим, 26 января. Ученые проанализировали несколько миллионов твитов с упоминанием распространенных симптомов COVID-19 и опубликовали срок начала эпидемии в журнале Scientific Reports.

Профессор Школы передовых исследований в Лукке Массимо Риккабони и его коллеги выяснили, о чем писали граждане Европы в период с 2014 по 2020 год в Twitter. Ученые пришли к выводу, что количество упоминаний кашля и других симптомов коронавируса резко возросло еще за месяц до официального начала пандемии, а именно в январе 2020 года. В предыдущие шесть лет подобного не было.

«Исследование стало очередным примером того, что социальные сети могут быть полезным инструментом для ведения эпидемиологических наблюдений», – отметил Массимо Риккабони.

Ранее врач предупредила о последствиях перенесенного COVID-19. Неприятные симптомы могут проявляться через месяцы после заболевания.