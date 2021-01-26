Эксперт назвал способы защиты от хакеров

Москва, 26 января. Переход на удаленную работу из-за пандемии создал благоприятные условия для киберпреступников. Однако есть способы защитить личные данные от хакеров.

Инженер пресейл-направления компании-разработчика антивирусного ПО McAfee Сергей Меньшаков указал, что защититься от фишинговых атак и мошенничества с использованием вредоносного программного обеспечения можно, если соблюдать несколько простых правил. В частности, необходимо знать как можно больше актуальной информации об особенностях мошеннических схем и хакерских атак.

Специалист советует проверять источники присылаемых файлов, в том числе, электронных писем. Прежде чем нажать на ссылку, следует самостоятельно зайти на сайт компании или позвонить в ее службу поддержки.

«Наводите курсор на ссылки, изучайте состав URL. Если вам прислали сообщение со ссылкой, наведите на нее курсор мыши, но не щелкайте по ней. Так вы сможете увидеть, куда ведет эта URL. Если адрес выглядит подозрительно, удалите сообщение», — пояснил Меньшаков в беседе с агентством «Прайм».

Также можно обезопасить свои данные, используя пароли двухфакторной аутентификации и виртуальную частную сеть.

Эксперты Check Point назвали приложения, которые могут представлять угрозу для пользователей мобильных гаджетов. Вирус позволяет злоумышленникам получать доступ к микрофону и камере устройства.