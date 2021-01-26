Фотопоздравление Бузовой от Бородиной и Орловой ужаснуло фанатов

Москва, 26 января. Телеведущие Ольга Орлова и Ксения Бородина поздравили свою коллегу Ольгу Бузову с 35-летием, опубликовав совместное фото. Однако представленный кадр не порадовал поклонников.

Орлова разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором она позирует с Бородиной за праздничным столом. Звезды облачились в черное, разбавив «мрачный» лук яркими аксессуарами: бусами и чокером.

«К сожалению, день рождения только раз в году! Поздравляем нашу Ольгу Бузову», — написала телезвезда на своей странице.

Ряд поклонников восхитился красотой звезд скандального телепроекта «Дом-2». Однако некоторые обратили внимание на потекшую косметику Бородиной и искусственный вид Орловой. Интернет-пользовали пришли в ужас от этого, отметив, что ведущие «переборщили» с макияжем.

«Чего-то Бородина на себя не похожа, фильтр, наверно, такой», — написал подписчик.

«Где красавицы? Где нежность? Перекрашенные силиконовые пьяные бабенции», — ужаснулся фолловер.

«Никто не хочет стареть», — написал пользователь Сети в комментариях под фото.

Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова отметила 35-летие 20 января. Звезда закатила грандиозную вечеринку, пригласив несколько десятков гостей. Для артистки празднование обернулось печальным финалом: через пару дней после дня рождения она объявила о расставании с Давидом Манукяном. Вторая вечеринка прошла без возлюбленного исполнительницы.