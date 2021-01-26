Ученые предложили бороться с диабетом с помощью длительной диеты

Москва, 26 января. Отказ от углеводов повышает шанс добиться ремиссии диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M в США.

Участниками исследования стали 1 357 добровольцев в возрасте от 47 до 67 лет. Большая часть из них страдала от избыточного веса или ожирения. Затем добровольцам предложили следовать низкоуглеводной диете на протяжении 12 недель. Через полгода и год ученые повторно оценили состояние их здоровья.

В ходе эксперимента респонденты исключили из рациона картофель и макароны. В этих продуктах содержатся крахмалистые углеводы. Исследователи пришли к выводу, что участники эксперимента имеют большие шансы побороть симптомы диабета через полгода, чем сторонники других диет.

Основной причиной развития диабета второго типа является повышенный уровень сахара в крови. Эндокринолог Эфтимия Карра рассказала, как распознать заболевание на ранних этапах.