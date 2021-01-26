Финансист назвал распространенные ошибки владельцев банковских карт

Москва, 26 января. Основные оплошности при использовании карт связаны с безопасностью их данных и оплатой, заявил преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Он объяснил, что большинство держателей карт не учитывают целый ряд факторов, которые могут привести к отсутствию дополнительной прибыли, а иногда даже к потере средств со счета. Ключевой ошибкой специалист назвал беспечное отношение при операциях в банкоматах.

«Клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств», — пояснил Ферапонтов.

Помимо этого, клиент лишается выгоды, а следовательно теряет деньги, если не знает условий использования банковской карты. Таких, как льготный период, комиссии и прочие дополнительные продукты.

Ранее россиян предупредили о новом способе воровства средств со счета. Мошенники научились делать дубликаты банковских карт.