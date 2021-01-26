Появление российских Ту-142 в районе Аляски встревожило ВВС США

Вашингтон, 26 января. Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило противолодочные самолеты Ту-142 в зоне ПВО Аляски.

Соответствующая публикация появилась на официальной странице NORAD в Twitter. Командование подразделения сообщило, что российские воздушные судна не нарушили суверенные границы США или Канады. Полет самолетов был идентифицирован наблюдателями в 03:00 по московскому времени.

Недавно в журнале Popular Mechanics появился материал, в котором говорится о разработке «самого крутого» бомбардировщика для ВВС США. Отмечается, что B-21 Raider может стать «убийцей» российского зенитного ракетного комплекса С-400.