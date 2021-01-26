Россиян предупредили о вреде полезных продуктов

Москва, 26 января. Некоторые популярные полезные продукты в ряде случаев могут приносить вред. Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила их.

Специалист указала, что молоко может быть вредно для некоторых людей. Например, существует аллергия на молоко и непереносимость молочного белка. Кроме этого, не так полезны могут быть йогурты, в которых содержится множество консервантов и красителей.

Людям, по словам эксперта, необходимо употреблять мясо, поскольку в нем содержится витамин B12. Железо, содержащееся в красном мясе, необходимо для нормального обмена веществ и дыхания тканей. Однако частое употребление этого продукта может привести к раку кишечника. Также есть опасность при употреблении ценных пород рыб, которых растят на искусственных фермах. Дело в том, что для быстрого набора веса рыбы используют комбикорм, а для предотвращения болезней — антибиотики.

«Ценной омеги-3 в подобной рыбе нет. Более того, она может быть вредна, если с избытком набрала химии. Это же касается и диетического тунца, который, помимо прочего, с возрастом может копить ртуть», — пояснила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Что касается ягод и фруктов, то их могут обрабатывать фунгицидами. Не стоит злоупотреблять и зеленью, поскольку это может привести к воспалительным процессам.

Ранее Елена Соломатина перечислила простые способы похудеть к лету без изнурительных диет. Она не советует морить себя голодом, поскольку это ударит по организму.