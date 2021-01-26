Один из создателей «Новичка» анонсировал выход лекарства от COVID-19

Москва, 26 января. Один из разработчиков нервно-паралитической системы «Новичок» Леонил Ринк выпустит противовирусный препарат для лечения COVID-19.

Лекарство получит название «Иммофон». Его действие основано на советском «Диуцифоне», который применялся для лечения лепры. Единственным недостатком препарата было плохое растворение в воде и плазме крови. Однако в обновленной версии эти проблемы устранены.

«Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации», — цитирует Ринка РИА Новости.

По словам Ринка, основное действие «Иммофона» будет заключаться в ликвидации цитокинового шторма. Последний, по мнению ученых, является одной из причин смертности от COVID-19. Лекарство можно будет использовать для борьбы с красной волчанкой, склеродермией, псориазом, заболеваниями легких и другими недугами. Стоимость одной дозы составит около тысячи рублей.

«Иммофон» уже опробовали на 700 добровольцах пожилого возраста. По результатам тестирования не было выявлено ни одной тяжелой стадии COVID-19 и ни одной смерти после заражения.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» стало широко известно после скандала с отравлением блогера Алексея Навального. Однако создатель вещества Леонид Ринк опроверг эту версию.