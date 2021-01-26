Директор Юлии Началовой рассказала о борьбе певицы с болезнью

Москва, 26 января. Певица Юлия Началова могла прожить еще много лет. Директор и близкая подруга исполнительницы Анна Исаева уверена, что звезде следовало на три дня раньше обратиться к специалистам.

Началова регулярно проходила обследования врачей. Однако в последние месяцы своей жизни она перестала доверять специалистам и занялась самолечением, заявила ее директор в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

«Когда она выходила на сцену, знаете как это выглядело? Не дай бог это было кому-то увидеть. Ей одну ногу помогали вынимать, потом — вторую, опиралась локтем и вставала. Ее клали в больницу много раз. Глупость, не надо было заниматься самолечением. Попади она на три дня раньше в больницу — осталась бы жива», — поделилась Исаева.

Юлия, по словам отца певицы Виктора Началова, сумела убедить окружающих в том, что ее проблемы с ногой — это простая мозоль. Певица умерла в марте 2019 года от развившегося сепсиса. Поражение крови в результате инфекции привело к сердечно-легочной недостаточности.

Ранее врач объяснил, как ребенок Началовой мог родиться после ее смерти. По его мнению, певица заморозила свои яйцеклетки при жизни.