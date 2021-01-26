Запланированный в феврале пуск с космодрома Восточный отложен на месяц

Циолковский, 26 января. Первый в 2021 году пуск с космодрома Восточный перенесен на первый месяц весны. Изначально старт планировался 25 февраля с участием ракеты-носителя «Союз-2».

Планировалось, что ракета будет вынесена на орбиту с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb, созданными в Великобритании. Последние, по данным знакомого с ситуацией источника РИА Новости, до сих пор не доставлены на космодром. По словам собеседника СМИ, их поставка ожидается в конце следующего месяца.

«Старт отложен на 25 марта», — сказал другой информатор агентства, добавив, что существует риск повторного переноса запуска.

Россия планирует в текущем году осуществить от 15 до 17 пусков с космодрома Байконур. В частности на орбиту планируется вывести три грузовых «Прогресса» и два модуля Международной космической станции (МКС). За 2020 год оттуда стартовали семь ракет-носителей.