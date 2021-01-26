Пенсионер умер в ожидании своей очереди к специалисту банка на Сахалине

Долинск, 26 января. Пожилой мужчина скончался в одном из банковских отделений города. По факту инцидента Следственным комитетом РФ по Сахалинской области возбуждена проверка.

Согласно предварительной версии, пенсионер пришел в кредитную организацию и занял очередь на консультацию к сотруднику банка. Когда время ожидания истекло, сидевший на лавочке мужчина не отреагировал на просьбу специалиста подойти. Вскоре на место событий прибыла карета скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Врачи не смогли спасти пенсионера. По результатам проведенной экспертизы он скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. На момент смерти ему было 74 года.

Ранее тело 90-летнего пенсионера обнаружили в городской клинической больнице Челябинска. Возможной причиной смерти называется суицид. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства трагедии.