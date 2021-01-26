Малышева назвала самые уязвимые для COVID-19 группы людей

Москва, 26 января. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала людей из группы риска, которым несмотря на возможные риски вакцинации, необходимо привиться от COVID-19 как можно скорее.

Прежде всего, препарат стоит получить гражданам, возраст которых достиг 65 лет. Также необходимо срочно пройти вакцинацию людям с ожирением, хроническим заболеванием почек или легких, пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми болезнями.

Людям из этих групп риска необходимо, как выразилась Малышева, «сломя голову бежать на вакцинацию». По ее словам, риск заболеть коронавирусной инфекцией у них в миллион раз выше, чем у остальных.

Ранее министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко призвала пожилых людей с симптомами коронавируса немедленно ложиться в стационар. По ее мнению, амбулаторное лечение в большинстве случаев только ухудшит состояние больного.