Мать Легкоступовой не может прийти в себя из-за новостей о надругательстве

Москва, 26 января. Мать певицы Валентины Легкоступовой не может прийти в себя после сообщений о надругательстве над телом дочери. О состоянии семьи после скандальных историй рассказала дочь артистки.

В прессе появилась информация, что якобы семье покойной певицы грозит тюремный срок за надругательство над прахом певицы. Артистка в завещании просила поделить свой прах на две части: одну развеять над морем в Крыму, а другую — захоронить. После исполнения воли покойной разразился скандал.

«Для бабушки, новость о том, что она надругалась над телом единственной дочери, была страшнейшим ударом и она до сих пор не может прийти в себя. Я не понимаю, насколько можно быть бесчеловечным и жестоким, чтобы сказать, что семья надругалась над телом? Мы исполнили прижизненную волю нашей мамы», — сказала дочь Легкоступовой Анэтта Бриль.

По ее мнению, подобные вбросы делаются для того, чтобы перевести внимание с наиболее важной проблемы — кто виновен в смерти ее матери. Девушка рассчитывает, что в скором времени будет произведено справедливое расследование, которое расставит все на свои места.

Валентины Легкоступовой не стало в августе прошлого года, ей было 54 года. Причины гибели артистки до сих пор остаются неясными. Родные считают, что к смерти звезды причастен ее муж Юрий Фирсов, но он все отвергает.