Уровень безработицы на Украине за прошедший год вырос на треть

Киев, 26 января. Примерно 485,3 тыс. украинцев официально стали безработными за прошедший год, что на 33% больше, чем в 2019. Об этом сообщила пресс-служба Государственной занятости Украины.

Ведомство подчеркнуло, что порядка 420 тыс. граждан были вынуждены оформить документы на получение пособия по безработице. Этот показатель вырос на 136,7% по сравнению с прошлым годом. База Госслужбы на сегодняшний день насчитывает 44 тыс. вакансий, что на 20,5% ниже аналогичных показателей прошлого года.

По официальной статистике, услугами службы занятости в течение 2020 года воспользовались около двух млн граждан, находящихся в поиске работы. Среди них 1,2 млн человек находились в статусе зарегистрированного безработного.

Вместе с тем цены на коммунальные тарифы в стране продолжают расти. Из-за недостатка рабочих мест украинцы вынуждены выходить на протесты, выражая свое недовольство внутренней политикой киевских властей.