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Уровень безработицы на Украине за прошедший год вырос на треть

Уровень безработицы на Украине за прошедший год вырос на треть

Киев, 26 января. Примерно 485,3 тыс. украинцев официально стали безработными за прошедший год, что на 33% больше, чем в 2019. Об этом сообщила пресс-служба Государственной занятости Украины.

Ведомство подчеркнуло, что порядка 420 тыс. граждан были вынуждены оформить документы на получение пособия по безработице. Этот показатель вырос на 136,7% по сравнению с прошлым годом. База Госслужбы на сегодняшний день насчитывает 44 тыс. вакансий, что на 20,5% ниже аналогичных показателей прошлого года.

По официальной статистике, услугами службы занятости в течение 2020 года воспользовались около двух млн граждан, находящихся в поиске работы. Среди них 1,2 млн человек находились в статусе зарегистрированного безработного.

Вместе с тем цены на коммунальные тарифы в стране продолжают расти. Из-за недостатка рабочих мест украинцы вынуждены выходить на протесты, выражая свое недовольство внутренней политикой киевских властей.

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