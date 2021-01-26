Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Суд арестовал московскую недвижимость Баталова по делу против Дрожжиной

Суд арестовал московскую недвижимость Баталова по делу против Дрожжиной

Москва, 26 января. Хамовнический суд наложил обеспечительные меры на столичную недвижимость советского актера Алексея Баталова. Решение принято в рамках дела об афере с имуществом народного артиста.

Согласно постановлению суда, под арестом теперь находятся квартиры и кабинет Баталова. Правоохранительные органы не стали выступать за продление ограничений подозреваемым по делу о мошенничестве Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину.

Представляющий их интересы адвокат Анатолий Кучерена еще до вынесения распоряжения заявил о готовности подзащитных вернуть родственникам актера незаконно присвоенное имущество. По его словам, недвижимость находилась у обвиняемой на ответственном хранении, а вдова кинорежиссера просто отказывалась принимать ее обратно.

«Арестована находящаяся в собственности Дрожжиной элитная квартира в Доме на набережной и нежилое помещение в этом же доме на улице Серафимовича», — уточнил источник ТАСС, знакомый с материалами дела.

В отношении Дрожжиной и Цивина возбуждено уголовное дело о хищении наследства Баталова. По версии следствия, из-за противоправных действий супругов вдова и дочь артиста лишись двух квартир и доли еще в одной, а также мастерской и 8 млн рублей.

Ранее друг семьи советского актера Юрий Шерлинг рассказал о мошеннических схемах звездной пары. По его словам, актриса и ее муж вели базу данных пожилых артистов ради их имущества.

Новости партнеров