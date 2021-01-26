Суд арестовал московскую недвижимость Баталова по делу против Дрожжиной

Москва, 26 января. Хамовнический суд наложил обеспечительные меры на столичную недвижимость советского актера Алексея Баталова. Решение принято в рамках дела об афере с имуществом народного артиста.

Согласно постановлению суда, под арестом теперь находятся квартиры и кабинет Баталова. Правоохранительные органы не стали выступать за продление ограничений подозреваемым по делу о мошенничестве Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину.

Представляющий их интересы адвокат Анатолий Кучерена еще до вынесения распоряжения заявил о готовности подзащитных вернуть родственникам актера незаконно присвоенное имущество. По его словам, недвижимость находилась у обвиняемой на ответственном хранении, а вдова кинорежиссера просто отказывалась принимать ее обратно.

«Арестована находящаяся в собственности Дрожжиной элитная квартира в Доме на набережной и нежилое помещение в этом же доме на улице Серафимовича», — уточнил источник ТАСС, знакомый с материалами дела.

В отношении Дрожжиной и Цивина возбуждено уголовное дело о хищении наследства Баталова. По версии следствия, из-за противоправных действий супругов вдова и дочь артиста лишись двух квартир и доли еще в одной, а также мастерской и 8 млн рублей.

Ранее друг семьи советского актера Юрий Шерлинг рассказал о мошеннических схемах звездной пары. По его словам, актриса и ее муж вели базу данных пожилых артистов ради их имущества.