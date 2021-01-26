Аналитик Тавадян спрогнозировал срок снижения заболеваемости COVID-19 вдвое

Москва, 26 января. Показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в России могут снизиться в два раза к апрелю текущего года. Об этом заявил аналитик Агаси Тавадян.

Он добавил, что после весеннего затишья возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19 в связи в естественным сезонным пиком, передает РИА Новости.

Тавадян отметил, что даже если ситуация станет лучше, массовая вакцинация населения все еще проходит слишком медленно. Для предотвращения новой возможной волны пандемии, популяризация вакцинации должна быть быстрее распространения коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор исключил вероятность заражения COVID-19 от вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Поскольку в составе этих препаратов не содержится живой вирус.