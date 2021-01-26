КамАЗ готовит к выходу седан и грузовик на базе электрокара «Кама-1»

Москва, 26 января. Выход новых автомобилей на базе электрокара «Кама-1» может состояться уже в этом году. В работе над проектом совместно с КамАЗом участвуют другие компании.

Электромобиль «Кама-1» является проектом-платформой, на базе которого будут созданы сразу несколько машин. В их число войдут седаны и грузовики, работа над которыми будет вестись совместно с российскими и иностранными автопроизводителями.

Компактный смарт-кроссовер «Кама-1» впервые представили в декабре прошлого года. Он имеет три двери и рассчитан на четырех человек. На одной зарядке автомобиль может проехать свыше 250 км, а его предельная скорость составляет 150 км/ч. Сборку «Камы-1» планируется начать не раньше 2023–2024 года.